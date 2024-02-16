Mehmet Büyükekşi’nin trol şoförü TFF’nin Ali kıran baş keseni oldu: Niğdelioğlu’ndan bomba iddia

Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Büyükekşi’nin trol şoförü TFF’nin Ali kıran baş keseni oldu: Niğdelioğlu’ndan bomba iddia
Gazeteci Feridun Niğdelioğlu futbol dünyasını karıştıracak bir iddiayı ortaya attı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin şoförü hakkında çarpıcı bilgiler veren Niğdelioğlu büyük bir skandalı ortaya çıkardı.

Büyükekşi'nin şoförünün TFF'deki etkisine dikkat çeken Feridun Niğdelioğlu aynı zamanda bu ismin troll hesap sahibi olduğunu da açıkladı.

İşte Feridun Niğdelioğlu'nun iddiaları:

Eren Yeşilyurt Genel sekreter yardımcısı.

Sayın Mehmet Büyükekşi'nin şoförü ile tartışıyor geçmiş zamanda.

Sonra diyor ki “Ben seni burada tutmayacağım”

Şoför diyor? Evet.

Sayın Başkan'ın şoförün vasıtasıyla Eren Yeşilyurt görevinden alınıyor.

Vay vay vay bitmiyor.

Bu makam şoförü falan filan değil. Troll hesap sahibiymiş bir de.

TFF seçimleri öncesinde TFF seçimleri sonrasında birkaç gazeteciyi de hedef almış.

Bu da ‘Saplar geçer’ diye bir hesapmış.

Ne bileyim böyle bir şey oluyor.

Adam oradan bile çalışıyor vallahi!

Şoförlük değil, bireysel danışmanlık, koruma falan filan saldırma…

Her yol var adamda.

Bak şoför dediğin böyle olacak.

İlgili Haberler
Sacha Boey'den kötü haber. Daha yeni transfer olmuştu
Milli Takım'ın biletleri 9 dakikada bitti
Son dakika. TFF derbi tarihlerini açıkladı
Murat Sancak'a büyük şok. TFF öyle bir ceza verdi ki böylesi görülmedi
TFF'den Süper Lig için tarihi uygulama. İsim isim açıklandı bu hafta başlıyor
Süper Lig'in yeni yayıncısı belli oluyor. TFF tarih açıkladı
Süper Lig yayın ihalesinde flaş gelişme. Zarftan 140 milyon Euro çıktı TFF şaşırdı!
Fenerbahçe'nin TFF'ye verdiği listede yıldız oyuncu yer almadı
Son Haberler
Sacha Boey'den kötü haber. Daha yeni transfer olmuştu Spor
Sacha Boey'den kötü haber. Daha yeni transfer olmuştu
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 15 gözaltı Gündem
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 15 gözaltı
Öğleden sonra bastıran dolu yağışı kazayı beraberinde getirdi Yerel Haberler
Öğleden sonra bastıran dolu yağışı kazayı beraberinde getirdi
Flaş...Flaş...Anayasa Mahkemesi'nin yetkisine tırpan Gündem
Flaş...Flaş...Anayasa Mahkemesi'nin yetkisine tırpan
Şile karayolunda kaza. 1 ölü 6 yaralı Gündem
Şile karayolunda kaza. 1 ölü 6 yaralı
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 31 gözaltı Gündem
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 31 gözaltı
İmamoğlu’dan TÜSİAD’a ziyaret Ekonomi
İmamoğlu’dan TÜSİAD’a ziyaret