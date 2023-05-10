Thomas Müller'e Oliver Kahn engeli

Bayern Münih'in vazgeçilmez oyuncusu haline gelen Thomas Müller, kulübün teknik yönetimini Thomas Tuchel'in devralmasının ardından fazla forma şansı bulamadı ve genellikle yedek kulübesinde kaldı.

KAHN'DAN MÜLLER'E İZİN YOK

Bu sezon 43 maça çıkan Müller, 8 gol ve 10 asistlik performans gösterdi. Bunun üzerine Müller'in yaz aylarında Bayern Münih'e veda edeceği iddia edildi. Ancak Kahn, onun kulüpten ayrılmasına izin vermeyeceğini söylüyor.

"GERÇEKLEŞMEYECEK"

SportBild'e konuşan Bayern Münih CEO'su Kahn şunları söyledi: "Böyle bir şey gerçekleşmeyecek. İş o noktaya gelirse hiç tereddüt etmeden onu ikna etmeye çalışacağım. Thomas formda bir oyuncu, hiç sakatlanmadı ve inanılmaz güçlü bir karaktere sahip. O tüm takım için son derece önemli bir isim. Eminim Thomas bizimle daha fazla maça çıkacaktır."