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TOGG'un net fiyatı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl ocak ayında canlı yayında TOGG için "Halkımızı sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil olacak demişti. TOGG’un, yüzde 10 ÖTV ile bugünün koşullarında 908 bin lira gibi bir rakamdan satılması bekleniyor.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 16:27
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Cumhurbaşkanı Erdoğan herkes alabilecek demişti  Fiyatını duyanlar bardak bardak su içti. TOGG'un net fiyatı belli oldu

TOGG'un net fiyatı belli oldu
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Yeniakit'in haberine göre, yerli otomobil Togg'un kaç liradan satışa sunulacağı merak konusu oldu. TOGG’un, Temmuz ayında alınan karar sonrası yüzde 10 ÖTV ile bugünün koşullarında 908 bin lira gibi bir rakamdan satılması bekleniyor.

Togg’un Gemlik Tesisi’nde açılışı 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Fabrikada bulunan 160 robotla üretime geçilecek TOGG’un en önemli özelliklerinden bir tanesi hızlı şarj özelliği olacak. 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Yerli otomobil 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile de 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

Tüm bu özelliklerinin yanında fiyatının diğer C segment SUV araçlarla rekabet edecek düzeyde olacağı ifade ediliyor.

Bu kapsamda TOGG’un fiyatının ne olacağı merak edilirken geçtiğimiz gün konuya ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan önemli bir açıklama geldi. Bakan Varank, TOGG'un piyasa fiyatıyla ilgili olarak, "C sınıfı SUV bir araçla kendi sınıfında piyasada rekabet edecek bir fiyattan satışa çıkacak. Dolayısıyla TOGG'un fiyatını merak edenler bu sınıftaki araçların fiyatlarına bakabilir" ifadelerini kullandı.

TOGG fiyatına ilişkin bir başka ipucu ise Temmuz ayında alınan karar sonrası ortaya çıkmıştı. Togg'un yapacağı elektrikli araç üretimini desteklemeye yönelik ÖTV düzenlemesine gidildi.

160 kW geçmeyen özel tüketim vergisi matrahı 700 bin TL'nin altındaki araçlarda ÖTV yüzde 10 olarak uygulanacak ve böylece Togg tarafından yapılan üretim destelenecek. Bu gelişme yerli otomobil Togg'un fiyatının belirlenmesinde de etkili olacak.

Açıklanan ÖTV oranı ve matrah limitleri Togg’un satışa sunacağı ilk model C-SUV’un fiyatıyla ilgili de önemli ipuçları verdi. Aracın vergisiz fiyatının maksimum 700 bin TL olduğu göz önüne alındığında, bu fiyatın üzerine yüzde 10 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklendiğinde 908 bin TL'lik bir rakam ortaya çıkıyor. Ancak bu rakam günümüz şartlarına göre hesaplanırken, Togg C-SUV’un 2023’ün ilk çeyreğinde satışa çıkacağını hatırlatmakta fayda var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl ocak ayında canlı yayında TOGG ile ilgili bilgiler vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatının ne olacağına ilişkin soruya "Halkımızın inanıyorum ki cebini de rahatlıkla inşallah sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil noktasında olacak diye düşünüyorum. Bir defa o olmazsa sürümden kazanma felsefesi yürümez" demişti.

 

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Çoook bekleriz...
24.10.2022 16:40
"2007 seçimlerinde AKaPe 'nin "yerli uçağımız göklerde" afişleri asarak olmayan projeler üzerinden oy toplamıştı."  
 
ANKARALI OLARAK
24.10.2022 16:38
"Yeni Şafak 9 yılda 71 kez 'yerli otomobil yollarda' haberi yaptı"  
 
Okur
24.10.2022 16:34
Yılan hikayesine döndü fiyatı , tüm sistem çin malı sadece kaborta TM ve yani montaj .  
 
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