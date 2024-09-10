Tolga Sarıtaş, ‘Teşkilat’ta görüldü

TRT 1’de 5. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan ‘Teşkilat’tan bir yeni tanıtım daha yayınlandı. TIMS&B Productions imzalı dizinin kadrosuna dahil olan Tolga Sarıtaş’lı fragman nefes kesti.

‘Yüzbaşı Altay’ karakteriyle izleyeceğimiz Tolga Sarıtaş’ın aksiyon dolu sahnelerini özlemiştik. Kod adı Kurtbey olarak bilinen Altay’ın düşmanla giriştiği çetin bir mücadeleden hazırlanan tanıtım, yeni sezona dair ipuçları verdi. Yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı ‘Teşkilat’, 5. sezonunda gerilim dozunu artırarak farklı gerçekleri gün yüzüne çıkartacağa benziyor.

Yeni sezonda ‘Altay’dan Tuna’ya’ sloganıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizide Tolga Sarıtaş, ‘Söz’den sonra yeniden bir araya geleceği Aybüke Pusat ile nasıl bir partner olacak? Açıkçası, merakla bekliyorum.

‘Kutular’, sezonu Sırbistan’da açtı

Burcu Görek’in yazdığı Bu Yapım imzalı ‘Kutular’ tiyatro oyunu, ikinci sezonuna Sırbistan’da gerçekleştirilen ve bu yıl 5. kez düzenlenen Nis Crossroad Uluslararası Tiyatro Festivali’nde başladı.

Oyun, bir ev partisinde bir araya gelen farklı geçmişlere sahip Eylül, Ali ve Nice’nin içinde saklı sırları olan kutularıyla yüzleşmesini konu alıyor. Yalnızlık, umut ve insan ilişkileri üzerine derinlemesine bir yolculuk sunan oyun, karakterlerin iç dünyalarına yaptığı iniş çıkışlı yolculuğu takip ederek paylaşmaktan çekindikleri gerçekleriyle yüzleşmelerini sağlıyor. İtiraflar, sırlar ve beklenmedik karşılaşmaların yaşandığı oyun, seyirciyi de kendi iç dünyasına bir yolculuğa çıkarıyor.

Balım Kar ve Semih Değirmenci’nin yönetmenliğini yaptığı oyunun kadrosunda Dilara Gül, Erdi Kökerer ve Burcu Görek yer alıyor.

Sefo’dan ‘Kaçak Göçek’ bir şarkı

Yaptığı rap şarkılarıyla yakından tanıdığımız Seyfullah Sağır (Sefo), yeni şarkısı ‘Kaçak Göçek’i Sony Music Turkey etiketiyle yayınladı.

Sözü ve müziği Sefo’ya ait şarkının düzenlemesi Aerro imzası taşıyor. Hep hareketli şarkılarıyla gündem olan Sefo, bu kez ters köşe yaparak yazı yavaş yavaş kapatmaya hazırlandığımız şu günlerde sonbaharın ruhuna uygun duygusal bir şarkı yapmış.

Ben, dinlerken keyif aldım. Yolu açık olsun.