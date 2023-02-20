Eser ve Berfu Yenenler'den anlamlı hareket. Her bilet depremzedeler için bir nefes olacak

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik ve 7.6'lık deprem 10 ilde çok büyük yıkıma yol açtı. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği deprem felaketinin yaralarını bir nebze de sarabilmek için Eser-Berfu Yenenler çifti de harekete geçti.

Instagram hesabında “Çift Terapisi”nin afişini ve gösteri tarihlerini paylaşan Berfu Yenenler, “Her bilet bir nefes. ‘Çift Terapisi’ gösterilerimizde bu tarihlerde aldığınız biletlerle depremden etkilenen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Yaralarımızı sarıp daha çok güldüğümüz günler için sabırsızlanıyorum” dedi.

Çift da önce de enkazdan kurtarılan ailelerini kaybetmiş iki köpeği sahiplenmişti.

