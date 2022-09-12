12 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı

AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası kameraların karşısına geçti. Çelik, Tunç Soyer'in sözlerine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 20:08
Takip Et

Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı. AKP Vahdettin konusunda çark etti. İşgalcilerle işbirliği yapanlar tablonun dışındadır

AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı
+
Aa
-

AKP Sözcüsü Ömer Çelik partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içendeydi. Gençleri, kadınları ve geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar" sözlerine yönelik tepkiyi sürdürdü ancak vites düşürdü.

AKP Sözcüsü Çelik, "Maalesef Türkiye'de kimlik krizini tetiklemeye çalışanların kullandığı enstrümanlardan birisi Osmanlı ile Cumhuriyet'i kavga ettirmek. Osmanlı da bizimdir, Cumhuriyet de bizimdir" derken "işgalcilerle işbirliği yapan yöneticileri" bu kez ayrı tuttu.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Tarihte tartışmalı olaylar, kişilikler var. Tarihçiler tarafından tartışılmaya devam edilir. Doğru olan yaklaşım, güzel İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde, işgalcilere söylenmeyen sözün tarihimize söylenmiş olmasıdır. İşgalcilere karşı olan duruşumuz anlatılması gerekirken içeriye dönük tartışmaya çevrilmesi ciddi şuursuzluktur. Zaten arkasından atılan adımlar bu şuursuzluğun devamı olarak gelmiştir. Bazı siyasetçi arkadaşlarımız, bu bağlamda söylenen sözlerin Atatürk'ün söylediği sözleri ifade ederek bize cevap vermeye çalışıyorlar. Atatürk'ün sözlerinden bağlamının kopartılması istismar siyasetidir.

"Bizim herhangi bir ilimizdeki bir pide fırını kadar yaşı olmayan bazı devletlerin bile kendilerine geçmiş, tarih üretmek için ne kadar gayret sarf ettiğini bazı ziyaretimizde görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti türedi bir devletmiş gibi göstermeye çalışırsanız, Atatürk'ü büyük devlet adamları silsilemizin son halkası olarak nitelendirmek yerine geçmişteki devlet adamlarınla kavga ettirmek, onlarla zıtlık üretecek şekilde anlatmaya çalışırsanız, devlet geleneğimizin kökleri açısından yanlış bir yaklaşımın içerisine girer. Türkiye Cumhuriyeti de bizimdir, Osmanlı devleti de bizimdir. Bu kavga yetersiz zihinlerin kimlik kavgasından siyasi kriz çıkarıp, yıllarca kötülük yapmıştır. İşgalcilerle işbirliği yapan, ülkesini terk eden tabii ki bu tablonun dışındadır, bunu konuşmaya gerek mi var? Ama tartışmalı olaylar, kişilikleri bırakalım tarihçiler değerlendirsin. Biz siyaset adamları olarak bu kimlik nifakına karşı duyarlığımızı koruyalım. Büyük Atatürk'ün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir kökü yokmuş gibisinden savunulması yapılacak en büyük kötülüktür."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
1
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
﻿Burcu Özberk iç çamaşırsız poz verdi. 200 bin beğeni aldı
2
﻿Burcu Özberk iç çamaşırsız poz verdi. 200 bin beğeni aldı
﻿İşte bir Türkiye gerçeği: Araba fiyatlarının 7 yıldaki dramatik değişimine inanamayacaksınız
3
﻿İşte bir Türkiye gerçeği: Araba fiyatlarının 7 yıldaki dramatik değişimine inanamayacaksınız
﻿'Emret Komutanım'da Kerim Asteğmeni canlandırıyordu Yıllar ona da acımadı
4
﻿'Emret Komutanım'da Kerim Asteğmeni canlandırıyordu Yıllar ona da acımadı
﻿Ersan Şen gönlündeki Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Üçüncü sıradaki isim herkesi şaşırttı
5
﻿Ersan Şen gönlündeki Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Üçüncü sıradaki isim herkesi şaşırttı
﻿Darbeciler kahrolsun da siyaset de akıllı olsun - Kerim Yılmaz
6
﻿Darbeciler kahrolsun da siyaset de akıllı olsun - Kerim Yılmaz
﻿Flaş.. Flaş... Erdoğan hakkında suç duyurusu. Adaların işgalini kabul etti
7
﻿Flaş.. Flaş... Erdoğan hakkında suç duyurusu. Adaların işgalini kabul etti
﻿İş hanında asılı halde bulundu
﻿İş hanında asılı halde bulundu
﻿İş hanında asılı halde bulundu
﻿Eski Beşiktaşlı Loris Karius'un yeni adresi belli oldu
﻿Eski Beşiktaşlı Loris Karius'un yeni adresi belli oldu
﻿Eski Beşiktaşlı Loris Karius'un yeni adresi belli oldu
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
﻿Babacan’ın dinlediği kırtasiyeci: Enflasyondan dolayı yüzde 200-300 arttı fiyatlarımız
﻿Babacan’ın dinlediği kırtasiyeci: Enflasyondan dolayı yüzde 200-300 arttı fiyatlarımız
﻿Babacan’ın dinlediği kırtasiyeci: Enflasyondan dolayı yüzde 200-300 arttı fiyatlarımız
﻿AB, Kırım'da Rusya'nın düzenlediği seçimlerin sonucunu tanımıyor
﻿AB, Kırım'da Rusya'nın düzenlediği seçimlerin sonucunu tanımıyor
﻿AB, Kırım'da Rusya'nın düzenlediği seçimlerin sonucunu tanımıyor
﻿Fenerbahçe'nin golcüsü Joshua King'ten çarpıcı açıklamalar. ''Ben bu kulübün, bu taraftarın bir askeriyim''
﻿Fenerbahçe'nin golcüsü Joshua King'ten çarpıcı açıklamalar. ''Ben bu kulübün, bu taraftarın bir askeriyim''
﻿Fenerbahçe'nin golcüsü Joshua King'ten çarpıcı açıklamalar. ''Ben bu kulübün, bu taraftarın bir askeriyim''
﻿Motosiklete çarpıp kaçan minibüs şoförü plakayı olay yerinde düşürünce teslim oldu
﻿Motosiklete çarpıp kaçan minibüs şoförü plakayı olay yerinde düşürünce teslim oldu
﻿Motosiklete çarpıp kaçan minibüs şoförü plakayı olay yerinde düşürünce teslim oldu
﻿Antalya'da 3.3 büyüklüğünde deprem
﻿Antalya'da 3.3 büyüklüğünde deprem
﻿Antalya'da 3.3 büyüklüğünde deprem
﻿Tayvan Hava Kuvvetleri'nden 1,19 milyar dolar bakım onarım harcaması
﻿Tayvan Hava Kuvvetleri'nden 1,19 milyar dolar bakım onarım harcaması
﻿Tayvan Hava Kuvvetleri'nden 1,19 milyar dolar bakım onarım harcaması
﻿Gazeteciye canlı yayında güvenlikçiler saldırdı telefonunu zorla elinden aldı
﻿Gazeteciye canlı yayında güvenlikçiler saldırdı telefonunu zorla elinden aldı
﻿Gazeteciye canlı yayında güvenlikçiler saldırdı telefonunu zorla elinden aldı
﻿CHP'li Nevaf Bilek hakkında soruşturma başlatıldı
﻿CHP'li Nevaf Bilek hakkında soruşturma başlatıldı
﻿CHP'li Nevaf Bilek hakkında soruşturma başlatıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.