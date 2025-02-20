TÜSİAD soruşturması dış basında: Erdoğan kavgaya girince...

TÜSİAD'ın programında AKP iktidarını eleştirmesinin ardından, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma yabancı basında da ses getirdi.
İŞTE DIŞ BASINDA TÜSİAD SORUŞTURMASININ YANKILARI:
ASHARQ AL-AWSAT: ERDOĞAN, ÜST DÜZEY TÜRK İŞ GRUBUNU SİYASİ MÜDAHALEYLE SUÇLADI
Asharq Al-Awsat, "Erdoğan, üst düzey Türk iş grubunu siyasi müdahaleyle suçladı" başlıklı haberinde şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü Türkiye'nin en büyük iş dünyası derneği TÜSİAD'ı siyasete karışmak ve hükümeti zayıflatmakla suçladı ve bir yöneticinin demokrasi hakkındaki açıklamaları nedeniyle zaten soruşturma altında olan bir gruba baskı yaptı. İktidardaki AK Parti'sine parlamentoda konuşan Erdoğan, TÜSİAD'ın "aşırıya kaçtığını" söyledi ve onu ekonomik ayrıcalık ve siyasi nüfuzla gelişen geçmişin bir kalıntısı olarak nitelendirdi.
Muhalif milletvekilleri son birkaç ayda eleştirmenlerin muhalifleri susturmayı ve Erdoğan'ın rakiplerinin seçim umutlarını zayıflatmayı amaçladığını söylediği bir tutuklama, gözaltı ve soruşturma dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Hükümet bu suçlamayı reddediyor ve yargının bağımsız olduğunu söylüyor."
REUTER: TÜRKİYE, SORUŞTURMA KAPSAMINDA ÜST DÜZEY İŞ GRUBUNUN İKİ YÖNETİCİSİNE SEYAHAT YASAĞI GETİRDİ
Reuters, TUSİAD ile ilgili gelişmeleri yakından takip etti ve "Türkiye, soruşturma kapsamında üst düzey iş grubunun iki yöneticisine seyahat yasağı getirdi" dedi.
Reuters' haberlerinde şu ifadelere yer verdi:
"Erdoğan, hükümetinin yirmi yıldan uzun bir süre önce iktidara geldiğinden beri kişi başına düşen geliri artırdığını, yollar inşa ettiğini ve refahı yaydığını söyledi. "İktidarda olduğumuz sürece, bir avuç seçkinin devlet kaynaklarını sömürdüğü eski sistemi kimse geri getirmeyecek" dedi.
Muhalif milletvekilleri son birkaç ayda eleştirmenlerin muhalifleri susturmayı ve Erdoğan'ın rakiplerinin seçim umutlarını zayıflatmayı amaçladığını söylediği bir tutuklama, gözaltı ve soruşturma dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Hükümet bu suçlamayı reddediyor ve yargının bağımsız olduğunu söylüyor."
"İstanbul'daki bir mahkeme, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hükümeti zayıflattığını söylediği demokrasiye yönelik açıklamaları nedeniyle Türkiye'nin en büyük iş dünyası örgütünün iki üst düzey yöneticisinin yurtdışına çıkışını yasakladı."
AFP: TÜRKİYE, İŞ LOBİSİ ŞEFİNİ ELEŞTİREL KONUŞMASI NEDENİYLE SORUŞTURUYOR
AFP TUSİAD gelişmelerini "Türkiye, iş lobisi şefini eleştirel konuşması nedeniyle soruşturuyor" şeklinde eleştirel bir dille servis etti.
İşte AFP'nin AA'dan aldığı haberde kullandığı ifadeler:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin önde gelen iş lobisinin başkanı hakkında Çarşamba günü soruşturma başlattı. Devlet medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın örgütü yargıyı etkilemeye çalışmakla suçlamasından birkaç saat sonra bu haberi duyurdu.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, TÜSİAD İş ve Sanayi Derneği Başkanı Orhan Turan hakkında, geçen hafta adalet sistemine ilişkin yaptığı açıklamaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
"Yargıyı etkilemeye çalışmak" ve "yanlış bilgi yaymak" suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatıldı. Bu suçlamalar, Cuma günü soruşturma kapsamında ismi açıklanan TÜSİAD'ın bir diğer üst düzey ismi Ömer Aras'a da yöneltilmişti.
Her ikisi de Çarşamba günü polis tarafından İstanbul'daki hakim karşısına çıkarıldı."
BLOOMBERG: TÜRKİYE, ERDOĞAN'IN KAVGAYA KATILMASININ ARDINDAN İŞ GRUBU SORUŞTURMASINI GENİŞLETİYOR
Bloomberg gelişmeleri "Türkiye, Erdoğan'ın kavgaya katılmasının ardından iş grubu soruşturmasını genişletiyor" ifadelerini kullanarak özetledi.
ABC NEWS: TÜRKİYE'DE İKİ İŞ LİDERİ HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİKTEN SONRA SORGUYA ÇEKİLDİ
ABC News, Associated Press kaynaklı haberinde durumu, "Türkiye'de iki iş lideri hükümeti eleştirdikten sonra sorguya çekildi" başlığıyla manşete taşıdı.
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