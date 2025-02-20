TÜSİAD soruşturması dış basında: Erdoğan kavgaya girince...

TÜSİAD'ın programında AKP iktidarını eleştirmesinin ardından, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma yabancı basında da ses getirdi.

İŞTE DIŞ BASINDA TÜSİAD SORUŞTURMASININ YANKILARI:

ASHARQ AL-AWSAT: ERDOĞAN, ÜST DÜZEY TÜRK İŞ GRUBUNU SİYASİ MÜDAHALEYLE SUÇLADI

Asharq Al-Awsat, "Erdoğan, üst düzey Türk iş grubunu siyasi müdahaleyle suçladı" başlıklı haberinde şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü Türkiye'nin en büyük iş dünyası derneği TÜSİAD'ı siyasete karışmak ve hükümeti zayıflatmakla suçladı ve bir yöneticinin demokrasi hakkındaki açıklamaları nedeniyle zaten soruşturma altında olan bir gruba baskı yaptı. İktidardaki AK Parti'sine parlamentoda konuşan Erdoğan, TÜSİAD'ın "aşırıya kaçtığını" söyledi ve onu ekonomik ayrıcalık ve siyasi nüfuzla gelişen geçmişin bir kalıntısı olarak nitelendirdi.

Muhalif milletvekilleri son birkaç ayda eleştirmenlerin muhalifleri susturmayı ve Erdoğan'ın rakiplerinin seçim umutlarını zayıflatmayı amaçladığını söylediği bir tutuklama, gözaltı ve soruşturma dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Hükümet bu suçlamayı reddediyor ve yargının bağımsız olduğunu söylüyor."