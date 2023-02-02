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Twitter’da itiraz etme dönemi başlıyor

Sosyal medya platformu Twitter itiraz etme sistemini başlatıyor. İşte detaylar…

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 13:20
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Twitter’da itiraz etme sistemi devreye giriyor

Twitter’da itiraz etme dönemi başlıyor
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Twitter’da itiraz etme sistemi devreye giriyor.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Twitter, uzun zamandır banlanan hesaplarla gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta ise şirket, yeni dönemde daha az hesabı banlayacağını açıkladı. Bununla birlikte uygulama, banlama adımının bir ihlalin üst üste tekrarlanması ve ciddi suçların olması durumunda gerçekleşeceğini belirtti.

Tüm bunlara göre yasa dışı faaliyetler yapan, zarar veren ve şiddet tehdidi yapan kişiler banlanma durumuyla karşı karşıya kalacak.

Twitter, artık herkesin hesabının askıya alınmasına itiraz edebileceğini duyurdu.

Bugün de bu sistemle ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada “Bugünden itibaren herkes, askıya alınmış bir hesabı yeni kriterlerimize göre eski haline döndürmek için incelememizi talep edebilir.” ifadelerine yer verildi. 

Twitter, kullanıcıların askıya alma ve ihlallere itiraz etmesine imkân tanıyan biz özelliğe zaten sahipti. Ancak platform, hesapları yasaklamaya yönelik önceki politikaların çok sert olduğunu belirtti. Ayrıca Twitter kurallarını çiğnediği için orantısız bir disiplin cezanın olduğunu ifade etti.

Platformdaki kullanıcı sayısını artırmak için şirketin attığı bu adımın nasıl bir sonuç vereceği bilinmiyor.

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