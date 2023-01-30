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Twitter'ın yazı tipi değişti: Kullanıcıların gözünden kaçmadı

Masaüstünden Twitter'a giriş yapan kullanıcılar yazı tipinin değiştirildiğini gördü.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 14:27
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Twitter'ın yazı tipini değiştirdiler

Twitter'ın yazı tipi değişti: Kullanıcıların gözünden kaçmadı
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Twitter'a masaüstünden giriş yapıldığında, sosyal medya platformundaki paylaşımlardan anlaşıldığı kadarıyla yazı tipinin değiştiğini fark edildi. Küçük ama fark edilebilen bu değişiklik birçok kullanıcının dikkatinden kaçmadı.

TWITTER AÇIKLAMA YAPMADI

The Verge'de yer alan habere göre, Twitter'ın yazı tipini neden değiştirdiği şu an için belli değil. Şirket herhangi bir açıklama yapmadı ve de birçok ürünü hakkındaki güncellemeleri paylaştığı @TwitterSupport kullanıcı adına sahip olan hesap üzerinden hiçbir şey yayınlamadı.


Gazeteci Tony Webster ise "Yazı tiplerini değiştirdiği için Twitter'ı suçlayamam çünkü ben de bir keresinde hayatım alt üst olurken tüm oturma odamı yeniden boyadım." şeklinde bir paylaşım yaptı.

TWITTER YAZI TİPİNİ NEDEN DEĞİŞTİRDİ?

Twitter'ın taklit hesapları tespit etmeyi kolaylaştırmak için yazı tipini değiştirdiğini düşünen kesimler olduğu gibi sistemler farklılık için yapıldığını iddia eden kesimlerde bulunuyor. Yazar Molly White, sıfırların içinden bir eğik çizgi geçtiğini fark etti. Ayrıca yeni yazı tipinde büyük i ve ve küçük l harfleri arasındaki farkı söylemeyi kolaylaştıracak nitelikler bulunduğu tespit edildi. Yeni yazı tipinin diğer platformlara da geleceği tahmin ediliyor.

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