U14 Türkiye Şampiyonası'nı Kayseri Talasgücü kazandı

Bolu Karaçayır Stadı'nda oynanan final karşılaşmasında Mustafa Çiğdem, Muhammed Cingöz ve Altuğ Aydın'ın ayağından bulduğu gollerle öne geçen takım, kalesinde bir gol görmesine rağmen U14 Türkiye Şampiyonası'nda ipi göğüsleyen taraf oldu.

Bolu Karaçayır Tesisleri'nde gerçekleştirilen U14 Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Bolu Valisi Erkan Kılıç, Amatör İşler Kurulu Koordinatörü Remzi Ay, TASKK Genel Sekreteri Abdullah Albunar, TASKK Genel Başkan Yardımcısı Şener Aydın, Boluspor eski Başkanı Necip Çarıkçı ve Bolu ASKF Başkanı Cemalettin Metin tarafından verildi.

Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, Talasgücü Başkanı Yunus İloğlu’nu telefonla görüntülü arayarak “Hepinizin gönlünden ve gözünden öpüyorum. Sizin final maçı oynadığınız saatlerde biz de burada mazbatamızı alıyorduk. Bugün iki sevinci ve gururu birden yaşadık. Tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Başarıda emeği geçen tüm futbolcu, teknik heyet ve yönetimi canı gönülden kutluyorum” dedi.

Şampiyonluğun keyfini doya sıya çıkartan genç şampiyonlar gece saatlerinde Talas’a döndüler. Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Talasgücü Belediyespor U14 takımınının otobüsü, aralarında Yalçın’ın da bulunduğu bir topluluk tarafından çiçeklerle karşılandı.

Belediye önünde yapılan kutlamalarda takımın her bir üyesini teker teker tebrik eden Başkan Yalçın daha sonra yaptığı açıklamada “Sevgili evlatlarımız sizleri gözlerinizden öpüyorum. Bugün güzel ve onurlu bir günde aynı zamanda duygulu bir akşamdayız. İyi ki bu çocuklar var. İyi ki geleceğimiz bu evlatlarımızla garantide. Geçenlerde iftar programında da arz etmiştim. Cumhurbaşkanımıza, öğretmenlere, velilerimize sorsak en değerli varlığımız gençlerimiz der. Futbolda da ülkemizin daha büyük başarılara imza atması için altyapıdan başlamak gerekiyordu. Şu an itibariyle Talasgücü Belediyespor'da 400'ün üzerinde gencimiz hem okullarında eğitim görürlerken hem de futbol eğitimi alıyorlar. Bu hakikaten onlara verilmiş olan iyi bir fırsat. Bunun kıymetini bilen velilerimizin bize güvenmesiyle evlatlarımızın ülkemizde ve dünyada önemli yerlere geleceğine delalet eder. Velilerimize bize güvendikleri için teşekkür ediyorum. Yönetimimize, hocalarımıza, çocuklarımıza ve Kayseri ASKF'ye çok teşekkür ediyorum. Ömür boyu başarılar diliyorum” diye konuştu.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Mutlu Önal da söz alarak "Talasgücü 3. Lig'e çıktığında da gurur duymuştuk şimdi de gurur duyuyoruz. Bu başarı azımsanacak bir başarı değil. Talas'ın bu dördüncü şampiyonluğu. Ben size kupa vermekten bıktım! Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu. Talasgücü Belediyespor Kulübü Başkanı Yunus İloğlu, "Başkanımız 2019 yılında da Talas'a başkan seçildiğinde U19 takımı olarak Türkiye şampiyonu olmuştuk. O gün de mazbatasını aldığı gündü bugün de mazbatasını aldığı gün ve yine şampiyon olduk. Desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

U14 turnuvasıyla ilgili bilgiler veren Talasgücü Belediyespor A Takımı Antrenörü Halil Arslan "78 ilden 128 takımın katıldığı turnuvada Talasgücü Belediyesporumuz Türkiye şampiyonu olarak şehrimize döndü. Başarının en büyük mimarı önce velilerimiz, sonra Mustafa başkanımız, kulüp başkanımız, Mutlu başkanımız, hocalarımızdır. Fatih hoca da kulübümüze kendi takımından 6 oyuncu verdi. Şampiyonluk maçında da o çocuklardan biri gol attı. Bizim için çok büyük gurur kaynağı. Olayın mimarı gençlere teşekkür ediyorum" İfadelerini kullandı.