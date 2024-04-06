Tottenham'dan Galatasaray sürpriz Ndombele teklifi

Galatasaray, Tanguy Ndombele'yi sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan 15 milyon euro satın alma opsiyonu karşılığında kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Ndombele, istenilen performansı gösteremezken, geldiği günden beri fazla kiloları ile dikkat çekmişti.

Son zamanlarda yedek kulübesinde kalan Ndombele ile ilgili Tottenham'dan sürpriz bir hamle geldi.

Tottenham, satın alma opsiyonunu kullanması beklenmeyen Galatasaray'a "Ndombele'yi biz de kadroda düşünmüyoruz. 15 milyon Euro yerine 5 milyon Euro verin, bonservisini alın" teklifini sundu.

Galatasaray teklife henüz yanıt vermezken, bu öneriye soğuk baktığı aktarıldı.

Bu sezon Galatasaray ile 25 maçta 656 dakika şans bulan 27 yaşındaki oyuncu, 1 gol attı.

Ndombele'nin Tottenham ile olan sözleşmesi ise 2025 yılında bitecek.