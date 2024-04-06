Beşiktaş'ın yıldızı sakatlığını atlattı. İstanbulspor karşısında ilk 11'de

Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlıktan dolayı uzun süredir forma giyemeyen Chamberlain ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

SAHALARA GERİ DÖNDÜ

Siyah-beyazlılar, Süper Lig ekibi İstanbulspor ile bugün saat 16.00'da hazırlık maçı oynayacak.

Mücadelenin ilk 11'i açıklayan Beşiktaş'ta Chamberlain göze çarptı.

İngiliz yıldız, yaklaşık 4 ay sonra sahaya çıkacak.

Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı ilk 11'i şu şekilde;

Ersin - Baran, Tayyip Talha, Worrall, Umut - Amartey, Demir Ege, Chamberlain, Emrecan - Muleka, Cenk Tosun