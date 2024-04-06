Beşiktaş'ın yıldızı sakatlığını atlattı. İstanbulspor karşısında ilk 11'de

Muhammed Mirza Şeker
Beşiktaş'ın yıldızı sakatlığını atlattı. İstanbulspor karşısında ilk 11'de
Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosunda yer aldı. İngiliz orta saha mücadeleye ilk 11'de başlayacak.

Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlıktan dolayı uzun süredir forma giyemeyen Chamberlain ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

SAHALARA GERİ DÖNDÜ
Siyah-beyazlılar, Süper Lig ekibi İstanbulspor ile bugün saat 16.00'da hazırlık maçı oynayacak.

Mücadelenin ilk 11'i açıklayan Beşiktaş'ta Chamberlain göze çarptı.

İngiliz yıldız, yaklaşık 4 ay sonra sahaya çıkacak.

Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı ilk 11'i şu şekilde;

Ersin - Baran, Tayyip Talha, Worrall, Umut - Amartey, Demir Ege, Chamberlain, Emrecan - Muleka, Cenk Tosun

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