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Derbi çıkışı Jorge Jesus stattan korumalarla ayrıldı

Galatasaray Beşiktaş derbisini tribünlerde izleyenler arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da vardı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 23:19
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Jorge Jesus, Galatasaray-Beşiktaş derbisini izlediği Nef Stadyumu'ndan korumalarla ve özel araçla çıktı

Derbi çıkışı Jorge Jesus stattan korumalarla ayrıldı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray-Beşiktaş derbisini izlediği Nef Stadyumu'ndan korumalar eşliğinde ve özel araçla ayrıldı.

O anlar kameralara yansıdı.

ÇAY İÇTİ. KURU PASTA YEDİ

Galatasaray-Beşiktaş derbisini izlemek için stadyuma gelen Jorge Jesus'un o anları sosyal medyada gündem oldu. Çay ve yemek eşliğinde karşılaşmayı takip eden Jesus'un notlar aldığı görüldü.

JESUS HANGİ GALATASARAYLI’NIN LOCASINDAYDI?

Normal şartlarda TFF’nin şartnamesi gereği Fenerbahçe’nin resmi başvuru yapması durumunda Galatasaray’ın Jorge Jesus’a bir yer sağlaması gerekiyor. Ancak loca için böyle bir gereksinime gerek yok.
Galatasaray camiasında herkesin merak ettiği konu ise Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus’a NEF Park’ta sunulan locanın kime ait olduğu?

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