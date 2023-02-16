2 gündür ölü sayısı güncellenmedi. En son Erdoğan Salı günkü Kabine toplantısında açıklamıştı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı, yaklaşık 2 gündür güncellenmedi.



Depreme ilişkin son bilgileri Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Şubat 2023 saat 20.09'da açıklamış ve can kaybını 35 bin 418 olarak duyurmuştu.



ENKAZ HALİNDE 19 BİN BİNA VAR

Erdoğan aynı açıklamada, “Enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandı. 369 bin binadaki 1 milyon 308 bin ev ve iş yeri incelendi. 47 bin binadaki 211 bin konutun yıkılmış acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. 1 hafta içinde bitirilecek hasar tespit çalışmaları tamamlandığında kesin sayılar ortaya çıkacaktır." demişti.



CAN KAYBI “BÜYÜK ERZİNCAN DEPREMİ”Nİ GEÇTİ

27 Aralık 1939 Erzincan depremi, cumhuriyet tarihinde kaydedilen en büyük deprem olarak kayıtlara geçmişti. Merkez üssü Erzincan Ovası olan sarsıntı, 50 saniye süreyle, yerin 20 km derinliğinde, 7.9 büyüklüğünde meydana gelmişti. 116 bin 720 binanın yıkıldığı deprem sonucunda resmi verilere göre 32 bin 968 kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla insansa yaralanmıştı.

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