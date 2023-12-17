“Versin Bilal’i alsın iktidarı”

Bugün başlayan Bahçeli’nin 17-25 Aralık, “Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Haftası” açıklamalarını asla unutmam, on yıllarca da unutturmam…

İşte, Devlet Bahçeli’nin MHP resmi web sitesinden aldığım açıklamaları.

25 Kasım 2014 TBMM Grup konuşması:

“12 yıldır Türkiye’ye kan ağlatan bildik bir despotsun.

On yıllar geçse de bir gün gelecek 17-25 Aralık’tan dolayı Başbakan adaletin önüne çıkacak ve yaptıklarının bedelini ödeyecektir.

Başbakan, Pınarhisar’daki üç beş ayını bile mumla arayacaktır.

Bu bizim için siyasi namus meselesidir.

Sayın Başbakan şunu iyi anla ki, senden Cumhurbaşkanı asla olmaz, olamaz, olmayacaktır.”

25 Kasım 2014 TBMM Grup konuşması:

“17 Aralık’tan 25 Aralık tarihine kadar geçen dokuz günlük süreyi ‘Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Haftası’ ilan edip, Türkiye’nin dokuz ayrı bölgesinde hırsızlığı, soygunu ve rüşveti cesaretle anlatacağız.

Bu ve buna benzer faaliyetlerle AKP’nin 12 yılının foyasını bütünüyle ortaya çıkaracağız.

17-25’cilerin en temel özelliği yalan ve riyaya batmalarıdır.”

23 Aralık 2014 “Haklarında meclis soruşturması açılan 4 eski bakanla” ilgili açıklaması:

“17-25 Aralık haram ve hıyanetle söz kesen iktidarın maskesini indirmiş, ipliğini pazara çıkarmıştır.Ne pahasına olursa olsun, 17-25 Aralık’ın tüm failleri hukukun karşısına çıkarılmalıdır.

AKP 17-25 Aralık’la yüzleşmeli; havuzcular, telaşla para eritenler, villacılar, altın kaçakçıları, imar vurguncuları, vakıflar üzerinden soygun tezgâhı kuranlar, ihalelere fesat karıştıranlar adaletin huzurunda yaptıklarının bedelini ödemelidir.

Türk milleti ayakkabı kutularına koyulan haram paraları unutmamıştır.

Yatak odalarından çıkan, üç beş kuruş olarak yorumlanan gayri ahlaki yollardan elde edilmiş yolsuzluk hasılatını aklından çıkarmamıştır.

Elbette bu zulmün, bu eşkıyalığın karşılıksız bırakılması mümkün olmayacaktır.”

2 Aralık 2014 TBMM Grup konuşması:

“Rüşvet alıp vermek insanlık suçudur, dinen haramdır ve hukuken de cezası bellidir.

Adli Tıp Kurumu’nun 17-25 Aralık’tan sonra medyaya yansıyan rüşvet ve yolsuzluk tapelerinin montaj olmadığı sonucuna varması bile rüşvetçilerde bir ıslah, tedirginlik ve pişmanlığa yol açmamıştır.

Çünkü bunların vicdan dikişleri sökülmüş, utanma perdeleri yırtılmıştır.

Bilinmelidir ki, bu millet; 17-25 Aralık’taki tarihin en büyük rüşvet ve yolsuzluk vakasını unutmayacaktır.”

14 Haziran 2015 MHP il ve ilçe başkanları toplantısı:

“AKP ile koalisyon kurmamızı istiyorlar. 17-25 Aralık yolsuzluk olaylarını nereye koyacağız. Meydanlar hırsızlardan hesap soracağız dedi. Her bir oyun vicdani sorumluluğu var diye halka seslendik. Öteki dünyada hesabı sorulur dedik. Hırsızları nereye koyacağız?

TÜRGEV’e yapılan bağışları verilen ayrıcalıkları ne yapacağız? Bilal’in içinde olacağı sıfırlanan paraların hesabını sormayacak mıyız? Bu sürecin bir tarafında Bilal var. Versin Bilal’i alsın iktidarı.”

27 Haziran 2015 Cumhuriyet gazetesine açıklama:

“Bunu bizzat ben yaptım. 17:25’i gösterdiğinde pilini çıkardım. Her gün bu takvime bakıyorum. Buradan da anlayabilirsiniz ki biz, 17 ve 25 Aralık’ın hesabının sorulması vaadimizden asla geri adım atmayız.”

24 Haziran 2014 TBMM Grup konuşması:

“12 yıldır Türkiye’ye kan ağlatan bildik bir despotsun.

On yıllar geçse de bir gün gelecek 17-25 Aralık’tan dolayı Başbakan adaletin önüne çıkacak ve yaptıklarının bedelini ödeyecektir.

Başbakan, Pınarhisar’daki üç beş ayını bile mumla arayacaktır.

Bu bizim için siyasi namus meselesidir.

Sayın Başbakan şunu iyi anla ki, senden Cumhurbaşkanı asla olmaz, olamaz, olmayacaktır.”