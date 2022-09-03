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Vicdanı kuruyan Necmettin Batırel: Türkiye bu modelle yılın Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanacak

Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Türkiye'nin, uyguladığı ekonomi programıyla Nobel Ekonomi Ödülü alacağını, "Büyüme"nin, "Herkesin zengin olacağı" anlamına gelmediğini savundu. 

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 10:07
Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 10:27
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Vicdanı kuruyan Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel: Türkiye bu modelle yılın Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanacak. Büyüme denilince herkesin zengin olacağı zannediliyor fakir her zaman vardır ve var olacaktır

Vicdanı kuruyan Necmettin Batırel: Türkiye bu modelle yılın Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanacak
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Patronlardünyası'nın haberine göre, Prof. Necmettin Batırel, "Yıkıcılar neden rahatsız? Çünkü Türkiye’nin faiz arttırarak değil faiz indirerek uyguladığı yatırım üretim istihdam ve ihracat temelli program yılın Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanacak. Türkiye’de 1 yılda 1,5 milyon konut, 11 milyon cep telefonu satıldı. 740 bin otomobil satın alındı. Bunlar gökten yağmadı, vatandaşım çalıştı, biriktirdi, sahip oldu" dedi. 

"FAKİR HER ZAMAN VAR OLACAKTIR"

Batırel, "Büyüme denilince herkesin zengin olacağı zannediliyor. Böyle bir şey olur mu? Fakir her zaman vardır ve var olacaktır. Önemli olan onların ezilmeden, hayatlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Bakın 'Yeni Torba Yasa'yla devlet 56 milyar liralık ceza affı getiriyor. 15 Ağustos öncesine ait dar gelirlilerin 2500 liraya kadar olan icra ve haciz borçları siliniyor. Bunların toplamı 30 milyar lira… Ayrıca ödeme güçlüğü içindeki gençler ve çiftçilerin 26 milyar liralık borçları da alınmayacak" diye konuştu. 

"YÜKSEK VERGİLERLE GELİRİMİZ ARTIYOR"

"Peki, bu nasıl oluyor?" diyen Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel, "Toplanan yüksek vergilerle gelirimiz artıyor. Devlet de bu parayla sıkıntıya düşen vatandaşına destek oluyor. İşte büyüme budur… Ülke büyümese bu imkân sağlanır mı? Elbette hayır. Allah kimseyi borçlu bırakmasın. İnsan dara düştüğü zaman kendisine uzanan bir yardım eli çölde susuzluktan kıvranan adama ikram edilen buz gibi bir şerbet gibidir. Onu ancak yaşayan bilir. Yürekten yapılan “Allah razı olsun” duası ne kadar makbuldür. Bunu kimse anlamıyor. Hükûmet, fakir fukaranın duasını aldığı için dimdik ayakta…" dedi.

 

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