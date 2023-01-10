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Fiat’ın 2023 zamlı fiyat listesi açıklandı. İşte en ucuz ve en pahalı Fiat modelleri

Fiat Ocak ayı fiyat listesini açıkladı. İşte modeller ve fiyatları..

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 11:50
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Fiat’ın 2023 zamlı fiyat listesi açıklandı

Fiat’ın 2023 zamlı fiyat listesi açıklandı. İşte en ucuz ve en pahalı Fiat modelleri
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Yeni yılla beraber otomobil markaları zamlı fiyat listesini açıklamaya başladı. 

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Fiat da sıfır kilometre otomobil fiyatlarında beklenen güncellemeyi yaptı.

Fiyat listesinde ortalama yüzde 4 zam yapan marka, Fiat Egea ailesinde de 2023 model yılına geçiş yaptı.

2023 model Fiat Egea Sedan fiyatı 1.4 Fire 95 HP Easy versiyon ile birlikte 376.900 TL'den başlıyor. Geçen ay aynı versiyonun 2022 model yılı için fiyatı 364.900 TL seviyesindeydi. Aynı donanım seviyesindeki 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT versiyonun fiyatı da gelen zamla birlikte 709.900 TL seviyesine yükselmiş. Bu versiyon da geçen ay 673.900 TL'den satılıyordu.

Egea Sedan'ın güncel fiyatı, Lounge donanım seviyesi ve hibrit versiyonla birleştiğinde 775.900 TL'ye kadar çıkıyor.

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