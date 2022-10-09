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Ücretli WhatsApp kullanıma başladı. Uygulamada hangi değişiklikler var

WhatsApp'ın şirketler için oluşturduğu WhatsApp Premium, kullanıma başladı. Beta kullanıcılarına sunulan özellikte hangi değişikliklerin olduğu ise kullanıcılar tarafından merak konusu oldu.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 11:25
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WhatsApp Premium kullanıma başladı. Ücreti ne kadar

Ücretli WhatsApp kullanıma başladı. Uygulamada hangi değişiklikler var
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Dünya çapında en çok indirilen ve kullanılan sosyal mesajlaşma ve paylaşım uygulaması olan WhatsApp'a ücretli yeni bir özellik dahil edildi. Diğer uygulamalarda gelir düzeyini yükseltmek amacıyla reklam gösterimi yapılırken henüz WhatsApp'a reklam özelliği eklenmedi. 

WhatsApp'ın çatı uygulaması Meta'nın aldığı kararla WhatsApp Beta kullanıcılarına özel getirilen özellikle uygulama ücretli hale getirildi. WhatsApp Premium isimli daha çok işletmelere hitap eden ücretli bir üyelik bugün itibarıyla kullanıcılara sunuldu. 

NE GİBİ ÖZELLİKLER SAĞLAYACAK

Uygulamanın ücretli sürümü aynı anda tek hesaba bağlı 10 cihaza kadar izin vermektedir. Bu doğrultuda işletme sahipleri ve çalışanları tek hesap üzerinden müşteri hizmetleri ve satış faaliyetlerini yürütebilecek. Ayrıca 32 kişiye varan görüntülü konuşma gibi ek özellikler de uygulamada yer alacak. 

Özellik şu an WhatsApp Premium beta programına dahil edilmiş olsa da henüz ücreti açıklanmadı.

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