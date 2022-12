2022 yılında hangi Xiaomi cihazların güncelleme desteği kesilecek

Her gün yeni bir modelin tanıtıldığı akıllı telefon sektöründe, donanım olarak yeni sürümler çıkıyor ve bazı cihazların yazılım destekleri kesiliyor. Hatta bazı firmalar, özellik ve tasarım itibariyle kaliteli modeller üretse de güncelleme desteği konusunda sınıfta kalıyor.

Xiaomi satışa sunduğu akıllı telefonlarına genellikle iki yıl yazılım desteği veriyor. Aynı zamanda resmi web sitesindeki güncelleme desteği biten cihazların yer aldığı EOS listesini de belirli aralıklarla güncelliyor.

Xiaomi’nin EOS listesine eklenen telefonlar bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini almayacak. Ancak şirket yine de kapıyı tamamen kapatmıyor. Çünkü ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda artık desteklenmeseler bile güncelleme alacaklar.

Güncelleme desteğini daha önce kaybeden modellerin listesi:

