-Yalancı pehlivan…

30 Nisan 2013’te, “Biz göreve geldiğimizde faiz oranı yüzde 47 idi. Nereden nereye geldiğimizi hep birlikte görüyoruz” diyen kimdi?

-Recep Tayyip Erdoğan…



"Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" diyen kimdir?

-Recep Tayyip Erdoğan…

Faizi düşürmeyen Merkez Bankası başkanlarını görevden alan kimdir?

-Recep Tayyip Erdoğan…

Faizleri yüzde 8,5 oranına kadar düşürten kimdir?

-Recep Tayyip Erdoğan…

Enflasyonu yüzde 125’lere vurduran kimdir?

-Recep Tayyip Erdoğan…

Doları 4,6 liradan 30 liraya vurduran kimdir?

-Recep Tayyip Erdoğan…

"Nas ortada dururken sana, bana ne oluyor?" diyen kimdir?

-Recep Tayyip Erdoğan…

Merkez Bankası faizini 8 ayda 8 kez arttırıp yüzde 8,5’ten yüzde 45’e yükselten kimdir

-Recep Tayyip Erdoğan…

“Ben bu görevde olduğum sürece, faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" diyen kimdir?

Recep Tayyip Erdoğan…

“Faiz belasını kaldıracağız. Bunu kabulleneceğiz, başka çıkışı olamaz. Hâlâ kalkıp da bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Ben bu yolda faizi savunanla olamam. Bu konu sıradan bir konu değil" diyen kimdir?

-Recep Tayyip Erdoğan…

“İş adamlarını da anlamıyorum, TÜSİAD'ı, vesairesi yüksek faizden bahsediyor. Biz iş adamlarına diyoruz ki, sen düşük faizle kredi istiyordun. Al, niye almıyorsun. Siz nasıl insansınız?” diyen kimdir?

-Recep Tayyip Erdoğan…

“Sen iş adamıysan, yatırımdan yanaysan işte size kredi. Alın krediyi ve yatırımı yapın. Ben sizden yatırım, istihdam, üretim, ihracat istiyorum. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl iş adamı? Sonra bize sallıyorlar. İstediğiniz kadar sallayın, tutmaz" diyen kimdir?

-Recep Tayyip Erdoğan…

“Çıkın açıklayın: Faiz artırımını destekliyor musunuz, desteklemiyor musunuz?” diyen kimdir?

-Recep Tayyip Erdoğan…

"Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin" diyen kimdir?

-Recep Tayyip Erdoğan…

Şimdi bütün bunları bir kenara bırakalım.

Kendisini büyük işler yapmış gibi gösterdiği hâlde hiçbir şey yapamayan kimseye ne denir?

-Yalancı pehlivan…

Abartmalı konuşmayı, yüksekten atmayı, yalan söylemeyi, uydurmayı, palavra atmayı huy edinmiş olan kimseye ne denir?

-Palavracı…