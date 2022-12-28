Yalova Tavşanlı Belediyesi işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasından yayınlanan ilana göre, Yalova Tavşanlı Belediyesi bünyesinde beden işçisi olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 2 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

*Tavşanlı Beldesi sınırları içerisinde ikamet etme şartı.

*Cinsiyeti: Erkek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Kimlik Fotokopisi

*Adli Sicil Kaydı

*İkametgah