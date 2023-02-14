Soylu 'Yağma yok' demişti. Hindistan televizyonu yağmayı görüntüledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Türkiye’de yağmanın olmadığını söylemesinin ardından Hindistan televizyonu yağmacıların dövüldüğünü görüntüledi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sosyal medyada yağma videoları paylaşılmaya başlandı.

Bazı şahısların dükkanları yağmaladığı ve halk tarafından dövüldüğü videolar tartışmalara neden oldu.

Bakan Soylu, deprem sonrası yaşanan yağma olaylarıyla ilgili "Birkaç münferit durum söz konusu, Türkiye'de böyle bir durum yok" demişti.



Daha sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bazı yerlerde marketlere, AVM'lere yağma oluyor. Devlet, OHAL'le buna müdahale etme imkanını yakalayacaktır" dedi.

HİNDİSTAN TELEVİZYONU YAĞMAYI GÖRÜNTÜLEDİ

Hindistan televizyonundaki görüntülere göre; bir erkek yağmacılıkla suçlandığı için bir grup erkekten kaçıyor.

Kaçan erkeğin kafasından kanlar akarken “Ben bir şey yapmadım” dediği anlar görülüyor.