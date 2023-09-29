'Yargı' dizisine sürpriz konuk. Funda Arar da rol almıştı

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı 'Yargı' dizisine bu hafta, usta oyuncu Macit Koper konuk olacak.

'Yargı' dizisine sürpriz konuk. Funda Arar da rol almıştı

Her bölümüyle hem Türkiye’de hem de dünyada çok konuşulan ve reytinglerde birinciliğe oturan Yargı, üçüncü sezona hızlı başladı. Geçtiğimiz pazar günü izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin yeni bölümünde usta oyuncu Macit Koper izleyici karşısına çıkacak. Koper’in nasıl bir karakter ile ekrana geleceği ise büyük merak konusu oldu.

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Sevilen dizinin kadrosunda; Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ferit Kaya, Ayşen Sezerel, Seda Türkmen, Ulvi Kahyaoğlu, Özlem Türkay, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli ve Alican Altun Onur Tekin gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

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Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu Yargı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle pazar günü saat 20.00'de Kanal D’de.

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