﻿Yarının Türkiye'si

Altılı Masa'nın ortak hükümet programı yayınlandı. Bu kadar geniş kapsamlı programın yayınlanacağını beklemiyordum. Zaman zaman Altılı Masa'nın ortak toplantılarında yaptığı açıklamaları eleştirmiştim. Ortaya çıkan çok geniş kapsamlı mutabakat metninden sonra özür dilerim. Yaptığım gözlemlerde ortaya koyulan metinde ülkenin geleceği ele alınıyor. Çünkü adaletten eğitime, sağlıktan tarıma kadar bütün konular incelenerek bir metin ortaya çıkarılmış. 2 binden fazla konunun ele alındığı ortak metinde, ortaklar tarafından sorun olan bazı konulara fazla yer verilmediği açık şekilde görülüyor. Bu konunun iktidar tarafından eleştirilmesini ise normal karşılamak gerekir. Çünkü iktidar böyle bir programı beklemiyordu. Hükümet olmadan yayınlanan dünyada ilk programmış. AKP hükümeti programı ne bulmuşlarsa metne koymuşlar diye eleştirmişti. Ben burada muhalefetin ortaya koyduğu eğitim programının üzerinde duracağım.

Geleceğimize imza

Bilindiği gibi AKP hükümeti 22 yıllık iktidarında devleti ve kurumlarını kendi istediği şekle getirdi. Liyakati, adaleti ortadan kaldırdı. Yoksulluğun her geçen gün artmasını sağladı. 60 milyon insanı açlığa mahkûm etti. Artan enflasyon karşısında halkı açlığı sürükledi. İnsanlar çocuklarına yeterli gıda alamaz oldular. Gıda yetersizliğinden, çocukların boyları kısa kalmaya başladı. Öğrencilerin beslenme çantalarına kuru ekmekten başka bir şey konulmaz oldu. Yumurta yemek ayrıcalık oldu. Bütün bu olumsuzlukların yanında 4+4+4 eğitim sistemi, eğitimi tanınmaz hale getirdi. Ezbere dayanan, sınav odaklı eğitim, sistemi içinden çıkılmaz yaptı. Test çözen ama bir şey bilmeyen öğrenci tipi oluştu. Öğrenciler sınavlarda 40 soruluk Türkçe sorusundan ancak 17 sine doğru cevap verir duruma düştüler. Üniversite giriş sınavında bir fen sorusunu çözen öğrenci mühendislik fakültesine kabul edilir duruma geldi. Eğitimde sayamadığım olumsuzluklar yüzünden, Dünya eğitim ailesinin alt sıralarında kendimize bir yer bulabildik.

Neler yapılacak?

Öğrencilere ücretsiz yemek verilecek. Liselere giriş sınavlarının, yıldan yıla değişen uygulamalarına son verilecek. Üniversite sınavı yılda birkaç defa yapılacak. Zorunlu eğitim 1 yılı okul öncesi eğitim, 5 yılı ilkokul, 4 yılı ortaokul, 3 yılı ise lise olmak üzere 13 yıl olacak. 3 yaş ve üzerine erken çocukluk eğitimi verilecek. YÖK kaldırılacak. Öğretmen başına öğrenci sayısında OECD ortalamasına ulaşılacak. Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitime erişimi sağlanacak. Yurt dışına giden doktorlar geri getirilecek. Öğrencilere ücretsiz pasaport verilecek. Yurt dışı çıkışta harç alınmayacak. Ulusal gençlik stratejisi hazırlanacak. İstanbul'da Birleşmiş Milletler Gençlik Merkezi Kurulacak. KYK burs miktarları artırılacak.