Yeni tarz muhalefet; CHP ve Özgür Özel

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i tebrik ziyaretine gittim ve yaklaşık 40 dakika sohbet ettik.

Sohbetimizi yorumlamak için önce meclis grup konuşmasını özetliyorum

- Özgür Özel diyor ki;

“Sizi meşrulaştıracak, sizinle birlikte hiçbir imzayı atmayacağız.

Göğüs göğüse mücadele edeceğiz.

Nelerle muhatabız biliyoruz. Bizi nelerle muhatap edecekler göze alıyoruz.

Onlardan korkmuyoruz

Kendimize güveniyoruz. Kimseden korkmuyoruz.

Öyle ne ezbere iktidar var ne bundan sonra öyle ezbere muhalefet var.

CHP’yi bundan önce hesaba katmayanlar, bundan sonra o kirli hesaplarını iki kere yapsınlar çünkü yanılacaklar.

Recep Tayyip Erdoğan, kötü bir siyasetçi değil iyi bir siyasetçi, iyi bir politikacı Devlet Bahçeli de öyle iyi bir siyasetçi.

Ama bunlar kötü insanlar. Kötü insanlar, kötü insanlar.

Abdullah Öcalan’dan mektup okut, ondan sonra yerli ve milli siyaset.

Yere batsın yerliliğin, yere batsın milliğin.

Muhalefete muhalefet etmeyeceğim.”

CHP’de değişimin temel şifrelerini konuşmasının içerisine işte böyle yerleştirmiş.

Yeni tarz muhalefet budur. CHP ve Özgür Özel’in yeni stratejisi de budur.

- Özgür Özel diyor ki;

“Sayın Bahçeli bugün dedin ya ‘PKK’nın adını anmaz onlar, hain onlar.’ PKK’nın adını anmayan bir hain arıyorsan işte Recep Tayyip Erdoğan’ın tweeti.

Öyle bedava siyaset yok artık. Hain arıyorsan burada.”

Erdoğan ve Bahçeli’ye siyasi tokat işte böyle atılır.

72 saat geçti baktım ki Erdoğan’dan da Bahçeli’den de tık yok. Yanıt verecek halleri kalmadı ki…

- Özgür Özel diyor ki;

“Bu operasyonun amacı, hedefi ne? Hedefe ulaştı mı? Ulaştıysa niye oradayız, ulaşmadıysa neden ulaşmadı?

Saldırıya uğrayan üs bölgelerinde, terörist taarruzları mevsimsel şartlara karşı yeterli korumaya sahip olunmadığı için mi başarılı oluyor?

Uygun şekilde tahkimat yok mu?

Bu şartlarda koruyamıyorsak, Mehmetçiğin güvenliği için başka tedbirler alınması gerekmiyor mu?

Bölgede meteorolojik şartlar çok çetin. İnsansız hava araçlarının meteorolojik nedenlerle uçamadığı durumlarda gözetleme zafiyetini giderecek ilave tedbirler alınıyor mu? Alınmıyorsa neden alınmıyor?

Eldeki kabiliyetler nelerdir? Üs bölgelerinin termal kameralı vb. optik sistemleri nicelik ve nitelik olarak yeterli mi?

Yetersizse ne için hızla giderilmemektedir?

Özellikle ‘altın saat’ olarak tabir edilen süre içinde sağlık desteği ve tıbbi müdahale için imkan ve kabiliyetler yeterli mi?

Harp cerrahisi ve askeri hastane mantığı ile mücadele etmek gerekirken 15 Temmuz sonrası kapatılan askeri hastaneler ve ortaya çıkan zafiyet bu ölümlerde ne kadar pay sahibi?

Son dönemde yoğunluğu artan terörist saldırılarda üçüncü ülke veya grupların istihbarat vb. destekleri var mı?

Bunları sorgulamak, bunlara cevap istemek suç değil, hata değil…

86 milyon için CHP olarak yeni bir yol açıyoruz. Yolumuz doğrudur, bu yolda cesaret ve kararlılıkla yürüyeceğiz.

Artık yeter, artık yeter, artık yeter.”

Mükemmel sorular. Muhalefet düşen görev tam da budur: Hesap sorma…

Özel’in bu sorularına yanıt var mı diye araştırdım.

72 saat geçmesine rağmen ne Cumhurbaşkanlığından ne de Milli Savunma Bakanlığından tek bir kelime yanıt yok.

Ve Özel’in konuşmasının şifreleri ile Özel ile sohbetimizden aldığım intibayı birleştirerek CHP liderinin yeni siyaset tarzını şöyle tanımlayayım:

AKP iktidarının 21 yılının hesabını soran ve hatalarını yüzlerine tek tek vuran cesur aktif siyaset…