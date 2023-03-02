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Yeniçağ’ın haberi sonrası Kızılay Furkan Özdemir’in CV’sini güncelledi

Genç Kızılay başkan Yardımcısı Furkan Özdemir’in ilkokulda başkan olmasına atıf yaptığı CV’si haberimiz sonrası güncellendi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 16:44
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Yeniçağ’ın haberi sonrası Kızılay Furkan Özdemir’in CV’sini güncelledi

Yeniçağ’ın haberi sonrası Kızılay Furkan Özdemir’in CV’sini güncelledi
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Genç Kızılay başkan yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Furkan Özdemir’in skandal CV’si Yeniçağ’dan Tolga Şahin’in haberi sonrası düzeltildi.

Haberimizin sosyal medyada infial yaratması sonrası siteye bir süre erişim engeli gelirken site tekrar yayına girdiğinde CV’nin güncellendiği görüldü.

Özdemir’in CV’sinde yer alan bilgilerde şu ifadeler kullanılmıştı:

İstanbul’da doğdu. 5.sınıfta okul başkan yardımcısı 8.sınıfta okul başkanı seçildi. Eğitim hayatının erken dönemlerinde başlayan başkanlık serüveni lisede de devam etti. 4 senede 4 lise değiştirdi ve 4 farklı okulda, okul başkanlığı yaptı.

CV'Yİ GÜNCELLEDİLER

SİTE BİR SÜRE ERİŞİME KAPATILMIŞTI

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