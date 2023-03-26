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İl Başkanı istifasını açıkladı. Yeniden Refah'ta Cumhur İttifakı depremi

Cumhur İttifakına katılan Yeniden Refah Partisi’nde tepkiler gelmeye devam ediyor. Yeniden Refahın ittifaka katılmasına son tepki il başkanlığı düzeyinde, istifa ile geldi.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 17:15
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Cumhur İttifakına katılan Yeniden Refah'ta istifa depremi

İl Başkanı istifasını açıkladı. Yeniden Refah'ta Cumhur İttifakı depremi
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Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi yönetimine tepki olarak birçok parti mensubu istifa etmeye başladı. Sosyal medyada parti mensubu olduğunu belirten bazı hesaplar, e-devletten ekran görüntüleri eşliğinde istifa kararı aldıklarına ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Son olarak, Yeniden Refah Partisi'nde Afyonkarahisar İl Başkanı Gufran Çetinel, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Çetinel yaptığı açıklamada, değerler ile makamının çeliştiğini söyledi.

Paylaşımında şunları kaydetti:

"Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevimden inandığım değerler ile temsil ettiğim makam çeliştiği için istifa ediyorum."

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