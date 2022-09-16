Pankartı indirmeye giden polisler aldığı cevapla şok oldu. Zafer Partisi'nin bütün teşkilatlarına ''Yerli ve milli Escobar'' pankartı asıldı

Zafer Partisi Genel Merkezine asılan ‘Yerli ve Milli Escobar’ afişini polis dün gece kaldırmak istedi. Genel merkeze gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Mahkeme kararı olmadan ve bu mahkeme kararında ‘Şu kamu görevlisine hakaret suçu işlendiği için bu pankartta, bu pankartın indirilmesi talimatını mahkememiz veriyor’ denmeden bu pankart buradan da inmeyecek. Türkiye’deki bütün Zafer Partisi il ve ilçe teşkilatlarından da inmeyecek. Söylesinler kimi anlıyorlar. Biz kimseyi kastetmiyoruz” dedi.

Zafer Partisi Genel Merkezine asılmış olan; üzerinde ‘Yerli ve Milli Escobar’ yazısı ve saçları olmayan bir kafanın üst kısmını gösteren resmin bulunduğu büyük boy afiş bugün akşam saatlerinde polisler tarafından kaldırılmak istendi. Zafer Partili yöneticiler, mahkeme kararı olmadan pankartın indirilmeyeceğini belirtti.

Olayın ardından hemen genel merkeze gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, içeri girmeden bina önünde şu açıklamaları yaptı:

"UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İÇİN PANKARTI ASTIK"

“Birincisi bu bir mahkeme kararı değil. Bir savcılık kararı. Önce mahkemeden karar almaları lazım bir. İki, hangi kamu görevlisinden bahsediyorlar? Şimdi Ankara Emniyet Müdürlüğü ve bu imzayı atan savcının bir kamu görevlisine hakaret suçu işlediğini düşünüyorum. Çünkü biz uyuşturucu ile mücadele için bir pankart astık ve o pankartta hiç kimsenin ismi yok. O pankartta kimsenin resmi yok. Eğer yorumla bu mahkeme, bu savcı ve polis ‘Bu şu’ diyorsa o onların yorumudur. Hakaret suçunu onlar işliyor demektir.

"BU PANKART BÜTÜN ZAFER PARTİSİ İL VE İLÇE TEŞKİLATLARINDAN İNMEYECEK"

Mahkeme kararı olmadan ve bu mahkeme kararında soyut değil somut ‘Şu kamu görevlisine hakaret suçu işlendiği için bu pankartta, bu pankartın indirilmesi talimatını mahkememiz veriyor’ denmeden bu pankart buradan da inmeyecek Türkiye’deki bütün Zafer Partisi il ve ilçe teşkilatlarından da inmeyecek. Söylesinler, kimi anlıyorlar. Biz kimseyi kastetmiyoruz. Hatta orada görülen baş bir Amerikan sinema artistinin başı. Buradan hareketle bir kamu görevlisi kastediliyor diyorsa eğer polis ve yargı… Oho çok ilerlemişsiniz beyler. Hakaret suçunu siz işliyorsunuz. Tabii o konuda davayı biz açmayacağız. Kastedilen kişi yargının ve polisin hakkında dava açmak durumunda.”

OTURMA EYLEMİ

Özdağ açıklama sonrasına partiye geçti. Ancak o dakikalarda sokaktan geçen bir vinç partilileri hareketlendirdi. Yola oturan partililer ‘Pankart kaldırılmayacak’ diyerek oturma eylemi yaptı. Vincin rastlantı eseri oradan geçtiği anlaşılınca partililer yolu açtı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Fatih'te geçen günlerde asılan "Yerli ve milli Escobar" afişi dikkat çekti. Afişi asanların kim olduğu ise merak konusu olmuştu. Polis tarafından indirilen afişi Zafer Partisi Fatih İlçe Başkanlığı'nın astığı ortaya çıktı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde iki bina arasına "Yerli ve milli Escobar" yazılı afiş asıldı. Sosyal medyada gündem olan afişin kim tarafından asıldığı merak konusu olmuştu.

Söz konusu afişin Zafer Partisi Fatih İlçe Başkanlığı tarafından asıldığı ortaya çıktı. Afiş ise polis müdahalesiyle indirildi.

Polisin müdahalesine Zafer Partisi üyeleri engel olmaya çalıştı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Kim üzerine alındı acaba?" diye sordu.

İlçe başkanlarının gözaltına alındığını açıklayan Özdağ şu ifadeleri kullandı:

"Zafer Partisi Fatih ilçe başkanlığı tarafından asılan bu pankartı indirmek için bütün polis teşkilatı gece seferber oldu. İlçe başkanımız gözaltına alındı. Kim üzerine alındı acaba?"