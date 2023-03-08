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Yeşilay'dan genel müdürlük koltuğu eşten kocaya geçmiş

Kızılay'dan sonra bir başka skandal da Yeşilay'da çıktı. Yeşilay'da da aile saltanatı kurulduğu ve eşten kocaya genel müdürlük koltuğu geçtiği öğrenildi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 18:35
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Yeşilay'da eşten kocaya genel müdürlük koltuğu

Yeşilay'dan genel müdürlük koltuğu eşten kocaya geçmiş
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Sağlık Bakanlığı’nın 2022 Yılı Faaliyet Raporu’nun “Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler” başlıklı bölümünde yer alan bilgiye göre, bakanlık kasasından Yeşilay’a 291 milyon 354 bin TL aktarıldı.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın son son 8 yılda Yeşilay’a aktardığı toplam para ise tam 844 milyon 984 bin lira olarak açıklandı.

Depremzedelere göndermesi gereken çadırları ve yardım malzemelerini satan Kızılay'ın skandalları gündemdeki yerini koruyor. Kızılay'ın iktidarın arka bahçesine dönüştürüldüğü gündeme gelmişti. 

YEŞİLAY'DA DA AİLE SALTANATI

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre Yeşilay'da aile saltanatı kurulmuş. Sağlık Bakanlığı’nın kasasından her yıl milyonlarca lira aktarılan Yeşilay’ın genel müdürlük koltuğuna Sultan Işık Atalan’dan sonra eşinin oturduğu ortaya çıktı.

Yeşilay’ın genel müdürlüğünü 2018’den 2020’nin ağustos ayına kadar Sultan Işık Atalan yaptı. Aynı zamandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın derneği olarak bilinen Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) yöneticisi olan Atalan, 2020’nin başında Nurullah Atalan ile evlendi.

Çiftin nikahına dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gibi çok sayıda AKP’li katıldı.

EŞTEN KOCAYA KOLTUK

Sultan Işık Atalan evliliğinden bir süre sonra, 2020 yılının ağustos ayında maaşlı bir yöneticilik koltuğu olan Yeşilay Genel Müdürlüğü görevini bıraktı.

Ancak genel müdürlük koltuğuna kocası Nurullah Atalan’ın oturduğu ortaya çıktı.

Atalan ve Yeşilay yetkilileri konu hakkında henüz yorum yapmadı.

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