Yılmaz Özdil 55 milyon dolar harcan uzay yolculuğunun arkasındaki gerçeği ortaya çıkardı

Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Özdil 55 milyon dolar harcan uzay yolculuğunun arkasındaki gerçeği ortaya çıkardı
Yılmaz Özdil, Alper Gezeravcı’yı uzaya götüren AXIOM şirketi hakkında konuştu. Özdil, AXIOM şirketinin resmi bir turizm şirketi olduğunu açıkladı.

Gazeteci Yılmaz Özdil, kendisine ait YouTube hesabı üzerinden paylaştığı bir videoda, geçtiğimiz gün Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yı uzaya götüren şirketin perde arkasını açıkladı.

Özdil, “Bizimkilerin bu 55 milyon dolara bilet satın aldığı” diye belirttiği AXIOM adlı uzay şirket hakkında; Elon Musk ve Jeff Bezos’a ait uzay şirketlerinden farklı olarak, kendilerinin sahibi olduğu roketlerinin olmadığını ve bu şirketin para karşılığında, başka şirketlerin roketlerini ve üslerini kullanarak herkesi uzaya götüren ve bundan komisyon alan resmi bir turizm şirketi olduğunu belirtti.

Özdil, AXIOM adlı şirketin NASA’ya ait araç ve üsleri kullanarak, uzaya müşterilerini götürdüğü ve bunun karşılığında kazandığı paradan NASA’ya kira ödediğini aktardı.

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