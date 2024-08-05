YRP Akhisar İlçe Başkanlığı’na Kaplan atandı

YRP Akhisar İlçe Başkanlığı’na getirilen Ünal Kaplan “Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan beyefendinin takdirleriyle, Yeniden Refah Partisi Akhisar İlçe Başkanlığı'na atanmış bulunmaktayım. Öncelikle milletimiz, partimiz ve tüm değerli Akhisarlı hemşerilerimiz için bu onurlu göreve beni layık gören sayın genel başkanımıza şükranlarımı sunarım. Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım. Allah utandırmasın” açıklamasında bulundu.

Ünal Kaplan, 1994 yılında Refah Partisi'nin gençlik kolları ve milli gençlik vakfında görev almıştı. Bu dönemde siyasi ve sosyal konularda tecrübe kazanan Ünal Kaplan, daha sonra Fatih Erbakan’ın Yeniden refah Partisi’ni kurmasıyla birlikte partiye katıldı.