Araplar Süper Lig devini satın alıyor. Manchester City'nin sahibi anlaşmaya vardı

Geçtiğimiz sezon yarıştığı bütün kupaları toplayarak damga vuran Manchester City’nin sahibi olan City Football Group Süper Lig ekibi ile anlaştı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre City Football Group ve Başakşehir FK bir süredir gerçekleştirdikleri satın alma görüşmelerinde sona yaklaştı.

Ön protokolü önümüzdeki günlerde imzalayacak olan City Football Group ve Başakşehir FK resmi açıklamayı ise en kısa sürede yapacak.

Arap sermayesi ile kurulan City Football Group dünyanın farklı yerlerinde 10 kulübün sahipliğini üstleniyor.