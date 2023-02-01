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  • Özel okullarda yüzde 300 zam. 250 bin öğrenci 20 bin öğretmen özel okulu terk etti

Özel okullarda yüzde 300 zam. 250 bin öğrenci 20 bin öğretmen özel okulu terk etti

Devlet fiyat artışlarında kontrolü kaybedince aileler çocuklarını özel okullardan alırken düşük ücret alan öğretmenler de işten ayrıldı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 10:24
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Özel okullarda zam. Öğretmen ve öğrenciler özel okulu bırakıyor

Özel okullarda yüzde 300 zam. 250 bin öğrenci 20 bin öğretmen özel okulu terk etti
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2023 yılıyla beraber özel okullarda da zam oranı epey arttı. Ayrıca özel okulların eğitim ücreti dışındaki yemek, kırtasiye ve genel gider masraflarına yüzde 300'lere varan zam yaptığını belirten veliler çocuklarını özel okuldan almak zorunda kaldıklarını belirtti.

Veliler yönetmeliğe aykırı biçimde bu hizmetleri almaya zorunlu tutulduklarını aktarırken özel okullar ise artan maliyetler doğrultusunda eğitim ücretlerine zam yapamadıklarını kaydetti.

ÖĞRETMENLERİN MAAŞI ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE

Özel okul öğretmenleri çoğunlukla bu zamlardan payını alamadığı gibi birçoğunun maaşı da asgari ücret düzeyinde kaldı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Yürütme Kurulu Üyesi Arzu Başer, “Birkaç özel okul dışında öğretmenlerin maaşı, asgari ücret ve biraz üstünde geziniyor. Hatta öğretmenlerin çoğunun maaşı, asgari ücrete gelen zamla birlikte asgari ücretin altında kalmış durumda” dedi.

43 yaşındaki öğretmen Berna, Ankara'da ücreti 140 bin TL olan bir özel okulda 6 bin TL maaşla haftada 32 saat derse girdiğini söyledi.

20 BİN ÖĞRETMEN AYRILDI

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk, Türkiye'deki ekonomik krizin özel okulları da vurduğunu ifade ederek, “Pandemiden önce 170 bin öğretmenimiz vardı, 150 bin öğretmene düştü. 1.5 milyon öğrencimiz vardı, şimdi 1 milyon 250 bine düştü” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez özel okulların eğitim ücreti için yönetmelikle belirlenen formülün dışına çıkarak, eğitim ücretlerindeki zammın en fazla yüzde 65 olabileceğini açıkladı.

BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'ün haberine göre, Zafer Öztürk, “MEB müdahale etmemiş olsaydı bu yıl eğitim ücretleri yüzde 105 artacaktı” diyerek, zam kısıtlamasının özel okulları olumsuz etkilediğini söyledi.

YÜZDE 300 ZAM

Veli Hasan ise yemek ücretinin 10 bin TL'den yüzde 300 zamla 32 bin TL'ye çıkarıldığını, 8 bin TL olarak kitap ücretinin 20 bin TL'ye çıkarıldığını ve 10 bin 500 liralık “genel gider” ödemesi gerektiğini anlattı. Veli Hasan bu yıl lise sınavlarına girecek oğlunu özel okulda tutabilmek için, birinci sınıftaki kızını okuldan alması gerektiğini söyledi.

İstanbul'da bir özel okulda yemek ücretinin 11 bin TL'den 30 bin TL'ye, kitap ücretinin 11 bin TL'den 25 bin TL'ye çıkarıldığını söyleyen Ayşe adlı bir veli, “ek gider” adı altında ise 9 bin TL istendiğini kaydetti. Veliler, yönetmelikteki haklarını kullanarak bu hizmetleri almak istemediğinde ise “Okul kaydınız yenilenmez” yanıtıyla karşılaştıklarını söyledi.

AİLELER ÇOCUKLARINI DEVLET OKULUNA VERİYOR

Zamlarla baş edemediklerini anlatan aileler, çocuklarını yıllardır okudukları özel okuldan almak zorunda kaldıklarını anlattı. Ayşe isimli veli, “Sınıfımızda 23 öğrenci vardı, şimdiden 6 veli çocuğunu devlet okuluna verdi. Veliler özel okulların yönetmeliğe aykırı bu uygulamalarına karşı geldiklerinde, okulda çocuklarına mobbing uygulanmasından da korkuyor” dedi.

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