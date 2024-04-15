116 milyonluk özel madde

Fichajes'in raporuna göre, Manchester City'nin Newcastle United'da forma giyen Bruno Guimaraes'i transfer etmeyi düşündüğü ifade ediliyor.

Eğer Kevin De Bruyne Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul edip takımdan ayrılırsa, Manchester City 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayı hedefliyor.

Bruno Guimaraes, sezon başında Newcastle United ile sözleşmesini yenileyerek, 116 milyon euro'luk serbest kalma maddesi ekletmişti.

Bu sezon Newcastle United ile 44 resmi maça çıkan Guimaraes, bu maçlarda 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.