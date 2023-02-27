﻿13. Cumhurbaşkanı adayı ve özellikleri

Nerede bu devlet? Bu soru Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye uyduruk bir isim altında yapılan anayasa değişikliği sonrası çok daha net ortaya çıktı.

Ucube Tek Adam Rejimi ile 2018-2023 arası Türk milleti öyle bir çöküntü yaşadı ki;

-Ekonomi enkaz altında kaldı,

-Millet daha da fakirleşti enkaz altında kaldı,

-Zengin daha da zenginleşti yalılarda, malikanelerde yaşamaya başladı,

-Rant dağıtımı yandaşlara köşeyi döndürdü.

Ve Kahramanmaraş depremleri sonrası;

-Cumhur İttifakı'nın çöktü,

-AKP iktidarı ve yandaşı MHP enkaz altında kaldı.

Fena değil çok fena çuvalladılar.

Değerli okurlarım,

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet dimdik ayakta kalacaktır.

Devletimizi yönetenler iktidarlardır.

"Nerede bu devlet" sloganının muhatabı da iktidarlardır.

1999 depreminin bu unutulamaz sloganında MHP de ANAP ve DSP ile koalisyon iktidarındaydı.

Bugün MHP yine AKP ile iktidarda.

O gün koalisyon ortağı bugün de Cumhur İttifakı ortağı ve AKP'nin mütemmim cüzü olarak tüm siyasi zarara ortak.

1999 depremi sonrası bu büyük millet koalisyon ortakları DSP, ANAP ve MHP'yi 2002 seçiminde baraj altında bırakarak cezalandırdı.

Büyük Türk milleti 2023 seçimlerinde AKP ve MHP'yi baraj altında bırakmalı.

Tek Adam Rejimini de sonlandırmalı.

Değerli okurlarım,

Depremzedelerin dükkanlarının, ziynetlerinin ve eşyalarının yağmalanmasına isyan ediyoruz.

Bu yağmacılar nasıl cesaret buldular?

İktidarın ilk günlerdeki zafiyetinden cesaret buldular ama bazıları yakalanıp yargı önüne çıkartıldı.

-21 yıldır imar afları ve imar rantları ile parsel parsel yağmalamaya neden olan AKP iktidarının da yargı önüne çıkartılması şarttır.

11 ilimizdeki deprem felaketi ile 45 bin yurttaşın hayatını kaybetmesi, yüzbinlerce vatandaşın canını, malını, mülkünü kaybetmesinin sorumlusu kentsel dönüşümü ihmal eden 21 yıllık AKP iktidarıdır.

Yurttaşların seçim sandığında AKP ve MHP'ye gerekli dersi vermeleri gerekir.

Nitekim Fenerbahçe stadındaki sloganlar da bunun olacağının delilidir.

-"Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa et ulan…

-Hükümet istifa…"

Recep Tayyip Erdoğan bu sloganları dinlesin ve saraydaki özel eşyalarını toplamaya başlasın.

Değerli okurlarım,

Enkaz altında kalan Tek Adam Rejimini ayağa kaldırmak şarttır.

Millet İttifakı'nın 6 lideri 2 Mart toplantısında 13. Cumhurbaşkanı adayında şu özellikleri aramalı:

-Devleti tanıyan,

-Devlet bütçesini namusu gibi koruyan,

-İhaleleri şeffaf yaptıran,

-Meclisi baş tacı eden,

-Zenginin değil fakirin emrinde olan,

-Yurtta sulh cihanda sulh ilkesine sadık kalan,

-Betona değil, üretime yatırım yapan,

-İstihdam için fabrikalar kuran,

-Çiftçiyi tekrar milletin efendisi yapan,

-Devlet kadrolarına partili değil liyakatli atamalar yapan

-84 milyonu dil, din, köken farkı olmadan kucaklayan,

-Milletine yalan söylemeyen,

-Milletini asla ötekileştirmeyen,

-Dini siyasete alet etmeyen,

-Saraylarda yaşamayan,

-Onlarca uçağı, yüzlerce zırhlı aracı, binlerce koruması olmayan

-Suriyeliler başta mülteciler sorununu çözen,

-Eğitimi öncelikleyen,

-Yandaş medya değil özgür medya isteyen,

-Laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkesine bağlı kalan,

-Yasalara ve anayasaya sahip çıkan,

-Ortak akıl ile devleti yöneten,

-Yolsuzluklarla mücadele eden,

-Rüşvet ve yolsuzluklardan hesap soran,

-Askerî hastaneleri açan,

-Genelkurmay ve kuvvet komutanlıklarını yeniden yapılandıran,

-Savunma sanayi şirketlerini destekleyen,

-Rantçılara fırsat vermeyen,

-Devlet ve siyaset deneyimi olmalı...

13. cumhurbaşkanının;

Devlet adamı olması şarttır.…