-2023 vizyonu; palavralar vizyonu…

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devlet imkanları ile gittiği yerlerde sahneye çıkıp geleceğe yönelik vaatlerde bulunuyor.

Peki Erdoğan;

Vaatlerini yapabilir mi?

Anlattıklarına inanılır mı?

Sözlerine güvenilebilir mi?

O halde haydi inceleyelim…

"Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" diyen Erdoğan AKP'nin resmî web sitesinde halen duran "2023 Vizyonu" belgesinde bakın neler vaat etti neler?

"AK Parti olarak piyasa ekonomisi ve serbest piyasayı savunmakla beraber hiç bir zaman vahşi kapitalizme prim vermedik.

Refah artırıcı politikaların uygulanmasında aileyi esas alacak ve 2023 yılına kadar yoksulluk sınırının altında tek bir aile kalmamasını sağlayacağız.

Kadına yönelik şiddetin sıfırlanması için kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesi uyguluyoruz.

Yoksullar ve dezavantajlı gruplar için sosyal konut projelerine devam edilecek, ilk planda 100.000 konut hedefine ulaşılacaktır.

Her yıl yaklaşık 1,5 milyar TL kaynak ayırarak, her yıl 400 bin işsizimize mesleki eğitim verecek, işsizliğin temel kaynağı olan mesleksizlik sorununu çözeceğiz.

Cumhuriyetimizin 100. yılında işsizlik oranını asgari seviyelere indireceğiz.

Kamu personel rejimini yeniden ele alarak günün şartlarına ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir kamu personel sistemini hayata geçireceğiz.

Dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer almak.

Enflasyon ve faiz oranlarını kalıcı biçimde düşük ve tek haneli rakamlara indirmek.

İhracatımızı 500 milyar dolara ulaştırmak.

Kişi başına milli gelirimizi 25 bin dolara yükseltmek.

En az 2 trilyon dolarlık bir ekonomi büyüklüğüne ulaşmak.

İşsizlik oranını yüzde 5'e indirmek, istihdam oranını da en az yüzde 50'ye yükseltmek.

Yerel yönetimlerimizin gelirlerini 5 kat artırdık, mali imkânları daha da artıracağız.

Neredeyse %95'i deprem bölgesi olan ülkemizde, aynı zamanda yoğun göç nedeniyle baskı altında kalan şehirlerimizin kentsel dönüşüm ihtiyacı büyüktür.

2023 yılına kadar 2 nükleer santralı hayata geçireceğiz.

Modern ve gelişen Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda çok daha özgür, demokratik ve şeffaf bir anayasa hazırlanacak.

Yeni Hal Yasası ile çağdaş ve güvenli pazarlarda kayıt dışılığın önüne geçeceğiz. Üretici de tüketici de hakkını alacak.

Depolamaya da standart geliyor. Tarım ürünlerinin depolanması hakkında Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sistemi hayata geçirilecek.

Tarım ürünlerine dayalı ticaretin kolaylaşmasıyla bunu düzenlemek üzere Ürün İhtisas Borsası kurulacak.

Önümüzdeki dönemde esnaf ve sanatkarların kredi ve finansman şartlarını iyileştireceğiz. Vergi, istihdam ve diğer yükümlülüklerini azaltacağız.

Kadın girişimcilere desteklerde yüzde 10 oranında pozitif ayrımcılık yapılacak. Yeni girişimcilere iş sağlamak üzere 15 yeni İş Geliştirme Merkezi kurulacak.

İhracatı, 2023'te 500 milyar dolara çıkaracağız.

Bunun için 50 bin olan ihracatçı sayımızı 100 bine çıkaracağız. Dünya çapında tanınan en az 10 markamız olacak.

Tüm okullarda öğretmenler ve öğrenciler arasında kesintisiz bir elektronik iletişim sağlanacak.

81 ilimizde okul öncesi eğitim zorunlu eğitim kapsamına alınacak. Yabancı dil eğitimi de okulöncesinde başlatılacak.

Öğretim üyesi sayısı, kısa ve orta vadede öğretim üyesi başına 20 öğrenci düşecek şekilde 80 bine çıkarılacak, 2023 yılında ise bu sayı 100 bine yükselecek.

Doktor sayısını 2023'te 200 bine yani yaklaşık olarak 2 katına çıkaracağız.

Şu anda 163 bin olan ebe-hemşire sayısını 2023'te 400 bine çıkaracağız.

Toplamda 650 bin olan sağlık sektöründe çalışan sayısını da 2023'te ise 1 milyon 100 bine ulaştıracağız."

Keşke hayalleri gerçek olsaydı…

Ancak yaşadık gördük ki Erdoğan'ın ve AKP iktidarının ortaya koyduğu hedef şu oldu;

-2023 vizyonu; palavralar vizyonu…

O halde durum şudur;

-"Yapamadıkları yapamayacaklarının teminatıdır…

Erdoğan için sorularımın yanıtlarını da vereyim.

Vaatlerini yapabilir mi? Yapamaz…

Anlattıklarına inanılır mı? İnanılmaz…

Sözlerine güvenilebilir mi? Güvenilmez…

Abbas yolcu bağlasan durmaz…