2024 grupları belli oldu. Milli takım yok

Kaynak: Haber Merkezi
2024 grupları belli oldu. Milli takım yok
2024 Paris Olimpiyatları için grup kuraları çekildi ve takımların yer alacağı gruplar açıklandı.

İşte belirlenen gruplar:

A Grubu:
• Avustralya

• Elemelerden gelecek takım (Yunanistan, Mısır, Dominik Cumhuriyeti, Slovenya, Hırvatistan veya Yeni Zelanda arasından)

• Kanada

• Elemelerden gelecek takım (İspanya, Lübnan, Angola, Finlandiya, Polonya veya Bahamalar arasından)

B Grubu:
• Fransa

• Almanya

• Japonya

• Elemelerden gelecek takım (Letonya, Filipinler, Gürcistan, Brezilya, Kamerun veya Karadağ arasından)

C Grubu:
• Sırbistan

• Sudan

• Elemelerden gelecek takım (Porto Riko, İtalya, Bahreyn, Meksika, Fildişi Sahili veya Litvanya arasından)

• USA

Olimpiyatlara katılacak son dört takımı belirleyecek elemeler, 2-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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