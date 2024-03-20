2024 grupları belli oldu. Milli takım yok

İşte belirlenen gruplar:
A Grubu:
• Avustralya
• Elemelerden gelecek takım (Yunanistan, Mısır, Dominik Cumhuriyeti, Slovenya, Hırvatistan veya Yeni Zelanda arasından)
• Kanada
• Elemelerden gelecek takım (İspanya, Lübnan, Angola, Finlandiya, Polonya veya Bahamalar arasından)
B Grubu:
• Fransa
• Almanya
• Japonya
• Elemelerden gelecek takım (Letonya, Filipinler, Gürcistan, Brezilya, Kamerun veya Karadağ arasından)
C Grubu:
• Sırbistan
• Sudan
• Elemelerden gelecek takım (Porto Riko, İtalya, Bahreyn, Meksika, Fildişi Sahili veya Litvanya arasından)
• USA
Olimpiyatlara katılacak son dört takımı belirleyecek elemeler, 2-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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