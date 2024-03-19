24 yaşındaki sevgilisi 40 yaşındaki annesiyle kaçtı. Müge Anlı Tiktok videosunu izleyince şaştı kaldı

Atv'nin popüler programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, izleyicileri şoke eden bir vaka ortaya çıktı. Nehir, Müge Anlı'dan yardım talep etti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu hafta, izleyicileri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

18 yaşındaki Nehir, canlı yayında “Sevgilim, annemle birlikte kaçtı” açıklamasıyla herkesi hayrete düşürdü.

Müge Anlı, bu iddiaya başta inanmak istemese de, yayınlanan TikTok videoları gerçeği gözler önüne serdi.

BEYİNLERİ DURDURAN VAKA

Resmi bir evliliği olmamasına rağmen, bir çocuğun babası olan sevgilisinin, kendi annesiyle kaçtığını iddia eden Nehir, anlattıklarıyla herkesi şaşırttı.

Nehir, “Annem ve sevgilim, kaçarken iki burma bilezik, bir cumhuriyet altını ve 11 bin TL'yi de götürdüler” dedi.

ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜLER

Müge Anlı, Nehir'in iddialarına ilk başta şüpheyle yaklaştı, fakat canlı yayında Nehir'in 40 yaşındaki annesi ve 24 yaşındaki sevgilisinin TikTok videoları yayınlandı.

Müge Anlı, görüntüler karşısında şok oldu ve “Bir de öpüşüyorlar. Bu çok ayıp” diyerek tepki gösterdi.

Nehir'in sevgilisi, videoların yayınlanmasının ardından programa bağlanarak, “Gelecekteki kayınvalidemle kaçmadım, sadece ona yardım ettim” şeklinde konuştu.