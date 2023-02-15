Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor

Kahramanmaraş merkezli iki depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken 100 bini aşkın vatandaşımız ise yaralandı. Enkazların altında ise binlerce vatandaşımız yatıyor.

RTÜK tarafından TV ve radyolardan alelacele başlattığı kampanyada çok sayıda kamu kuruluşu da kamudan toplanan paraları bağışlıyor.

BAĞIŞ YAPAN KAMU KURULUŞLARI LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE:

- Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türk Telekom olarak 2 milyar lira bağış yaptıklarını duyurdu.

- Borsa İstanbul grubu, kampanyaya 2 milyar Türk lirasıyla destek verdi.

- TMSF 2 milyar TL bağışladı.

- Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan, Halkbankası adına 7 milyar TL bağış yapıldığını duyurdu.

- Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Vakıfbank Grubu olarak 12 milyar TL nakdi yardım yapıldığını açıkladı.

- Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çokar, Ziraat Bankası olarak 20 milyar TL nakdi yardımda bulunulacağını duyurdu.

- Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Turkcell olarak 3,5 milyar TL bağışladıklarını söyledi.

- THY Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Bulut, THY olarak 2 milyar TL bağışladıklarını açıkladı.

- Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Ziraat Katılım Finans kuruluşu olarak 1 milyar lira bağış yaptıklarını duyurdu.

SENDİKALARDAN DA YARDIM

Sendikalara üye olan memur ve işçilerden alınan aidat ücretleriyle işleyen sendikalardan da bağış geldi.

- MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, 10 milyon TL bağış yaptıklarını açıkladı.

- HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, bu gece için 10 milyon lira bağış yaptıklarını belirtti.

- TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay da TÜRK-İŞ adına 20 milyon lira bağış yaptıklarını açıkladı.