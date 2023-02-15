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Kılıçdaroğlu canlı yayında bir aylık maaşını bağışladı. Gözler Erdoğan'a çevrildi

Kılıçdaroğlu, Türkiye Tek Yürek ortak yayınına bağlanarak, bir aylık maaşını daha depremzedelere bağışladı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 21:58
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Canlı yayına bağlanan Kılıçdaroğlu bir aylık maaşını bağışladı. Gözler Erdoğan'a çevrildi

Kılıçdaroğlu canlı yayında bir aylık maaşını bağışladı. Gözler Erdoğan'a çevrildi
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremlerde zarar gören vatandaşlara yardım için atv, Star TV, Kanal D, Show TV, TV8, FOX TV, TRT ve Kanal 7'de ortak yayın yapıyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, yayına bağlanarak, bir maaşını daha depremzedeler için bağışladığını açıkladı.

Canlı yayına telefonla bağlanan Kılıçdaroğlu, "Ben de imkanlarım dahilinde bir maaşımı daha bağışlamak istiyorum" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bağışının ardından gözler Erdoğan'a çevrildi.

Türkiye Tek Yürek adıyla bugün 20.00'de başlayan atv, Star TV, Kanal D, Show TV, TV8, FOX TV, TRT ve Kanal 7'de yayınlanıyor.

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