73 Yıllık Türk inşaat devi iflasın pençesinde. Yüzlerce kişi işsiz kalacak

Küresel ekonomik krizle birlikte iflas haberleri artarken, İzmir inşaat devi Megapol Yapı ikinci kez iflas kararı aldı. 73 yıllık inşaat devinin yüzlerce çalışanı bulunuyor.

73 Yıllık Türk inşaat devi iflasın pençesinde. Yüzlerce kişi işsiz kalacak

Akdeniz Gerçek'in haberine göre, Türkiye’de yaşanan ekonomik kiriz her geçen gün derinleşerek devam ediyor. Özelikle inşaat sektöründe artan girdi maliyetleri sonrasında pek çok müteahhit işlerini dururdu. Özellikle son 2 yıl içinde Türkiye’de inşaat sayısında ciddi azalmalar yaşandı.

Bu zorlu süreçte iflaslar devam ederken, iş dünyası bu zorlu sınavla başa çıkmakta güçlük çekiyor. Peş peşe iflas haberleri geliyor.

İflas eden şirketler arasında son olarak Megapol Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi katıldı. 73 yıllık şirket İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ikinci kez iflas kararı ile karşı karşıya kaldı.

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Megapol Yapı için verdiği ikinci iflas kararını 27 Ekim 2023 tarihinde duyurdu. Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, şirketin iflas tasfiyesinin eski dosyası üzerinden yürütüldüğü ve ilgili kararın 166. maddesi gereğince ilan ve tebliğ edildiği belirtildi.

Megapol Yapı, Megapol Grup bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerden birisi olarak öne çıkıyor. Şirketin ortakları arasında, İzmir'de önemli iş merkezleri inşa eden iş insanı Selim Gökdemir de bulunuyor. Daha önce de iflas kararı alan şirket, sahiplerinin talebi üzerine kaldırılmıştı ancak bu kez ikinci kez iflasla karşı karşıya kaldı.

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