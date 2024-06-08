Ehliyetler için son uyarı yapıldı. Yenilemeyen bu parayı ödeyecek

Peki ehliyetlerini gerekli sürede yenilemeyenlerin başına ne gelecek?

Eski ehliyetleri yenilemek için verin sürenin bitmesine sadece 4 ay kaldığı halde milyonlarca sürücü henüz yeni ehliyet almak için başvuruda bulunmadı. Nüfus müdürlükleri ise kurumlarda oluşacak yoğunluğa karşı uyarıda bulunuyor.

5 BİN LİRA FAZLADAN ÖDEYECEKLER

Birçok sürücü ise eski tip ehliyetlerini nasıl yenileceklerini ve ne kadar harç ödeyeceklerini bilmiyor. Ancak küçük bir ihmalle süreyi kaçıranlar ise saçını başını yolacak. 2024 sonuna kadar ehliyetini yenilemek için başvuranlardan sadece 15 TL alırken, 2025'e sarkıtanlardan ise 5 bin lira ücret alınacak.

7 MİLYON KİŞİ HALA BAŞVURU YAPMADI

Halihazırda 7 milyona yaklaşan sayıda sürücü eski tip ehliyetlerini yenilemek üzere başvuruda bulunmadı. Randevu sistemle yapılan ehliyet yenileme işlemlerinin ise son 4 ayda büyük yoğunluk oluşturacağı ve birçok kişinin ehliyet yenileme işleminin 2025'e sarkacağı belirtiliyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ TOPLAM NE KADAR?

Eski tip sürücü belgeleri 2024 yılı sonuna kadar 13 TL değerli kağıt ücreti ve 2 TL vakıf payı ile birlikte 15 TL karşılığında yenisi ile değiştiriliyor. Bu rakam indirim uygulanarak hesaplanıyor.

2025 YILINA SARKITANLAR 5 BİN LİRA ÖDEYECEK

1 Ocak 2025 günü itibari ile ehliyet yenilene ücretlerinde yapılan indirim kaldırılacak. Sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ile vakıf payı ücreti tam tarife üzerinden alınacak.

B sınıfı ehliyetler için bu ücret 2024'te toplam 5 bin 165 lira olarak belirlenmişti. 2025 yılı için yatırılması gereken tutar ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tekrardan belirlenecek. Dolayısıyla, yıl sonuna kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için fazladan 5 bin TL üzerinde ek ödeme yapacak.

ESKİ TİP EHLİYET KULLANMANIN CEZASI NE?

Belirlenen zaman içinde eski ehliyetini yenilenmeyenlerin sürücü belgesi geçersiz sayılacak. Sürücü ehliyetsiz araç sürüyor durumuna düşecek ve sürücüye yaptırım uygulanacak.

YENİ EHLİYET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sürücü belgesi yenileme işlemi randevulu sistemle çalışıyor. Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama yada "nvi.gov.tr" adresi üzerinden randevu alınması gerekiyor.

Randevu saatinde ise gerekli belgelerin hazır edilmesi gerekiyor. Başvurular en yakın nüfus müdürlüklerine yapılıyor. Yapılan başvurular sonucunda hazırlanan yeni ehliyetler belirtilen adreslere gönderiliyor. Bazı vatandaşlar ise ehliyetini PTT ofislerinden almayı tercih ediyor.

BU BELGELERİ HAZIRLAMAYI UNUTMAYIN

-13 TL değerli kağıt ücreti ve 2 TL vakıf payının yatırıldığına dair belge

-Yetkili sağlık kurumlarından alınmış yeni tarihli sağlık raporu

-Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik bir fotoğraf

-Adres kayıt bilgileri.