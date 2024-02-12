Trabzonspor Hatayspor: İlk 11'ler belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor Hatayspor: İlk 11'ler belli oldu
Trabzonspor, evinde Hatayspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Hatayspor ile karşılaşacak.

Saat 17.00'de başlayacak olan karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Fernandez, Denswil, Eren, Meunier, Berat, Mendy, Bardhi, Trezeguet, Visca, Enis

Hatayspor: Erce, Kilama, Burak, Kamil, Cemali, Görkem, Matondo, Bashiru, Strandberg, Rivas, Halil

FORM DURUMLARI

Trabzonspor, ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı. Abdullah Avcı'nın ekibi, 5 maçta 1 puan çıkarabildi.

Hatayspor ise son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor 5., Hatayspor 12. sırada bulunuyor.

ggi1oguxsaa-yw0.jpg

ggi21hiwsaadtu4.jpg

DETAYLAR GELİYOR...

İlgili Haberler
A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl ve Ghezzal'ın dönüş tarihi belli oldu
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl ve Ghezzal'ın dönüş tarihi belli oldu
Kadın hakemin dokunduğu futbolcu Yeşilçam aktörlerine taş çıkardı
Giresunspor Başkanı 3 litrelik rakı şişesine sarılarak çıplak halde dans etti
Konyaspor'da yüzleri güldüren gelişmeyi Recep Çınar açıkladı
Sporcuları taşıyan uçak düştü. 1 kişi öldü
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Türkiye Kupası'nda dev maç: Karşıyaka - Galatasaray
Türkiye Kupası'nda dev maç: Karşıyaka - Galatasaray
Yılmaz Vural kaybetti. Fethiyespor 2 ay sonra ilki yaşadı
Yılmaz Vural kaybetti. Fethiyespor 2 ay sonra ilki yaşadı
Barış Alper Yılmaz kendisini 10'a katladı: Galatasaray bonservisini belirledi
Antalya'nın şampiyonundan sınır açıklaması
Antalya'nın şampiyonundan sınır açıklaması
Ertem Şener Ali Koç'a seslenirken sinir krizi geçirdi
Son Haberler
Erdoğan Özgür Özel’e fark attı. Bakın hangi konuda Gündem
Erdoğan Özgür Özel’e fark attı. Bakın hangi konuda
İzmir'de vapur seferlerine ‘hava muhalefeti’ engeli Gündem
İzmir'de vapur seferlerine ‘hava muhalefeti’ engeli
Hatay’da depremde yıkılan binaya 2 tutuklama! 5 kişi can vermişti Gündem
Hatay’da depremde yıkılan binaya 2 tutuklama! 5 kişi can vermişti
Seyir halindeyken tekeri çıkan otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı Yerel Haberler
Seyir halindeyken tekeri çıkan otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı
Meteoroloji haber verdi: Geri dönüyor! Herkes önlemini alsın Gündem
Meteoroloji haber verdi: Geri dönüyor! Herkes önlemini alsın
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman?
Çanakkale’yi sağanak vurdu. Kepez Çayı taştı tekneler sular altında kaldı Gündem
Çanakkale’yi sağanak vurdu. Kepez Çayı taştı tekneler sular altında kaldı