Trabzonspor Hatayspor: İlk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Hatayspor ile karşılaşacak.
Saat 17.00'de başlayacak olan karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Fernandez, Denswil, Eren, Meunier, Berat, Mendy, Bardhi, Trezeguet, Visca, Enis
Hatayspor: Erce, Kilama, Burak, Kamil, Cemali, Görkem, Matondo, Bashiru, Strandberg, Rivas, Halil
FORM DURUMLARI
Trabzonspor, ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı. Abdullah Avcı'nın ekibi, 5 maçta 1 puan çıkarabildi.
Hatayspor ise son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Trabzonspor 5., Hatayspor 12. sırada bulunuyor.
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