Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Fatih Saboviç
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda takımlar yarı final bileti için yarışacak. Çeyrek final kuraları çekildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri yapıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü, çeyrek finale katılan son 8 takım arasında yerini aldı.

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EŞLEŞMELER BELLİ OLDU
Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekiminde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

İşte çeyrek finalde karşılaşacak takımlar;

- Trabzonspor-Başakşehir

- Beşiktaş-Konyaspor

- MKE Ankaragücü-Fenerbahçe

- Galatasaray-Fatih Karagümrük

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Yarı finalde MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının galibi Beşiktaş-Konyaspor maçının galibi ile oynayacak.

Trabzonspor-Başakşehir maçının galibi ise Galatasaray-Başakşehir maçının galibi ile maç yapacak.

MAÇLARIN TARİHİ NE ZAMAN?
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlar 27-29 Şubat tarihlerinde yapılacak.

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