﻿ABD uçak gemisi Suriye kıyılarında...

Suudi Arabistan ve İran'ın, bir süre önce diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almasının ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un davetine olumlu yanıt verdiği açıklandı.

Bu açıklamadan önce İsrail uçakları Suriye'de İranlı askerlerin de konuşlandığı bölgeyi uçaklarla bombaladı. Saldırıda iki İran askeri öldü. İran, buna karşılık verileceğini açıkladı. Aynı bölgede İran destekli güçlerin Suriye'de Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu üslere yönelik saldırı düzenlemesinin ardından, ABD, deprem sırasında Türkiye'nin kabul etmediği USS George W. H. Bush uçak gemisini, görev süresini uzatarak Suriye kıyılarına gönderdi.

ABD eş zamanlı olarak Pasifik'te yığınağa devam ediyor, ABD Savunma Bakanlığı Filipinler'de kurulan beş üsse ilave olarak dört üsse daha asker konuşlandırılacağını açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ise Çin'in itirazlarına karşın, Orta Amerika ülkelerine yaptığı ziyaret sonrası Los Angeles şehrine uğrayacak olan Tayvan lideri Tsai ile bir araya geldi...

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İsrail merkezli Walla sitesinin haberinde ise ABD'nin, İran'la "nükleer programının bazı kısımlarını dondurması karşılığında yaptırımların hafifletilmesini" öngören kısmi bir anlaşma yapmayı düşündüğü ve bu konuda İsrail, Almanya, Fransa ve İngiltere'yi bilgilendirdiği bildirildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Şubat ayı raporunda, İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'nde yüzde 83,7 saf zenginleştirilmiş uranyum parçacıkları tespit edildiği açıklanmıştı. İran ise uranyum zenginleştirmenin yüzde 60 oranını geçmediğini ifade etmişti.

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Dünya bir taraftan da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun Mayıs itibarıyla petrol üretiminde kesintiye gitmesi kararını konuşuyor. Suudi Arabistan ve Rusya'nın, günlük petrol üretimlerini yıl sonuna kadar 500 biner varil azaltacağı bildirilmişti. Irak 211 bin, Birleşik Arap Emirlikleri 144 bin, Kuveyt 128 bin, Kazakistan 78 bin, Cezayir 48 bin, Umman 40 bin, Gabon da 8 bin varil kesintiye gideceğini açıklamıştı.

Böylece OPEC+ ülkeleri, mevcut günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ek olarak Mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil kesintiye gitmiş olacak.

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Görüldüğü gibi petrol fiyatları yukarı çekiliyor, ABD, Türkiye'ye gönderemediği uçak gemisini Suriye kıyılarında tutuyor... İran-İsrail gerilimi, İran-ABD gerilimine dönüşüyor. Bu arada İran ile Azerbaycan karşılıklı nota veriyor...

Türkiye bütün bunlar yaşanırken neyi konuşuyor?

Kemal Kılıçdaroğlu, ayakkabı ile girilen bir büroda yere serilmiş küçük bir halıya basınca, "vay seccadeye bastı" diye fırtınalar koparılıyor. Asıl ABD uçak gemisi, Suriye sınırında basacak seccade arıyor! Hani Irak'ta çiğnemedikleri cami veya seccade kalmadı da...

Tabii bir de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Bağcılar Ülkü Ocakları ziyareti sırasında ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine ilişkin konuşması var:

"Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır. Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin? Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin."

ABD elçilerinin siyasi parti başkanlarını ziyaret etmesi yeni bir şey değil ama son olarak Cumhurbaşkanı adaylarından biriyle görüşme var... Erdoğan'ın çıkışı ise sanki "Bana yar olmayanı, başkasına yar etmem" tepkisine benziyor...

Dış politika bu mudur?