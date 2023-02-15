ABD'li ünlü dergi depreme müdahalenin nasıl engellendiğini açıkladı. Sarayı çok kızdıracak yazı

Ünlü Amerikan dergisi The New Yorker Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerin politik sonuçlarını röportaj yayımladı. Röportajda "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı altındaki Türkiye , son beş yıldır ekonomik kriz içinde ve gazetecilere yönelik baskılarla giderek artan bir şekilde otoriterleşmeye maruz kalıyor" ifadelerine yer aldı.

AFAD tarafından yürütülen ve bu alanda çok az deneyime sahip biri tarafından yürütülen kurtarma çalışmalarının hızı konusunda Türkiye içinde yoğun eleştiriler olduğu belirtilen röportajda, Erdoğan'ın 20 yılı aşkın süredir iktidarda olduğu hatırlatıldı.

The New Yorker'dan Isaac Chotiner, Erdoğan'ın yönetim tarzı ve politikalarının depreme müdahaleyi nasıl engellediğini Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'nde fahri profesör olan Jenny White ile görüştü.

White'a "Türkiye, dış politikasında, kurtarma ve yardım çalışmalarını dünyaya yönelik daha büyük misyonunun bir parçası olarak kullanmaya çalıştı. Neden bir afete kendi sınırları içinde etkin bir şekilde müdahale edemedi?" sorusunu yönelten Chotiner, şu yanıtı aldı:

"İki büyük soru var. Birincisi: O örgütler, depremden yaklaşık otuz saat sonrasına kadar, yani canlı bulma olasılığının en yüksek olduğu süre geçtikten sonra neden seferber olmadı? İkincisi: Ordu neden seferber edilmedi? Bu bölgenin yakınında büyük bir Ordu üssü var ve ordunun sadece küçük bir kısmı, sadece birkaç bini yardım için seferber edildi. Şu anda bir de hukuksuzluk var. Hükümet tarafından şeytanlaştırılan Suriyeli mültecilere karşı gizli bir şiddet akımı var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saraylar, kamu altyapısı veya başka şeyler inşa etmesiyle tanınıyor ve bu projeler ve eski binaların yıkılması etrafında tartışmalar yaşandığını belirten Chotiner, White'a Türkiye siyasetindeki dinamikler hakkındaki fikrini sordu. White şöyle yanıt verdi:

"Sadakat sözleşmelerle ödenir. İnşaat sektörü büyük bir kara para aklama ve sadece ortalıkta dolaşan bir kaynaktır, bu nedenle inşaat sözleşmeleri ona sadık insanlara ödeme olarak verildi. İhaleler oldu ama o ihaleleri yanında tutmak istediği kişilere verdi. Bunda çok büyük para kazanma var - sadece sadakat için ödemeler değil, aynı zamanda komisyonlar. Ben de endişeyle söylüyorum: Erdoğan'ın ailesine geri dönün. Bunu herkes biliyor.

'TÜRKİYE'DE SATILABİLECEK HER ŞEY SATILMIŞTIR'

Türkiye'de satılabilecek hemen hemen her şey -arazi, gayrimenkul, kamudan devralınan ve özelleştirilen binalar- satılmıştır. İnşa edilecek yerleri neredeyse tükeniyor. Bu sadece büyük bir para kazanma işiydi. Tarihi binaların yıkılması da bunun bir parçasıdır. Yetkinlik eksikliği, tarihe ilgi eksikliği ve diğer insanlardan alınan gayrimenkuller de dahil olmak üzere elinize aldığınız her gayrimenkulden kârı maksimize etme arzusunun bir karışımı."