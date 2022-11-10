Metroda Ata'ya saygı duruşu. Yüzlerce Kasım geçse de hep yüreğimizde

Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 84'üncü yıldönümünde Türkiye'nin birçok noktasında etkinlikler ve saygı duruşuyla anıldı.
Hacıosman Metro istasyonunda da 09.05’te vatandaşlar saygı duruşuna geçti.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı.
Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde tüm yurtta hayat adeta durdu. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ne özel çeşitli mekanlarda etkinlikler düzenlenecek.
15 TEMMUZ’DA DA SAYGI DURUŞUNA GEÇİLDİ
Öte yandandan saatler 09.05'i gösterdiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde vatandaşlar saygı duruşuna geçti. O anlar drone ile görüntülendi.
İŞÇİLERDEN ATA'YA SAYGI
Türkiye'nin dört bir yanında çalışan işçiler, madenciler, çiftçiler, üreticiler, inşaatta çalışan işçiler saygı duruşuna geçti.
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