Ünlülerin 10 Kasım paylaşımları. Hangi ünlü hangi mesajı attı

Ünlü şarkıcı Tarkan sosyal medya hesabından 10 Kasım paylaşımı yaptı. Şarkıcı ‘unutmamalı’ şarkısı ile Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı yaptı. Tarkan’ın ‘unutmamalı’ paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Oyuncu Yılmaz Erdoğan’da Instagram hesabından 10 Kasım paylaşımı yapan ünlüler arasında yer aldı. Erdoğan, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.” sözleri ile Ulu Önder Atatürk’ü andı

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say sosyal medya hesabından “Cesur ve aydın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü şükranla anıyoruz. İzindeyiz.” yazarak 10 Kasım paylaşımında bulundu. Ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz 10 Kasım’ı kızının söylediği şarkı ile sosyal medya hesabından andı. Özoğuz o anları “Selinden Atamıza Aşk İle :)” sözleri ile paylaştı.

Şarkıcı Murat Boz’da sosyal medya hesabından 10 Kasım paylaşımı yapan ünlüler arasında yer aldı. Boz Instagram hesabından, “Özlüyorum seni Ata’m. Çok özlüyorum.” ifadelerini kullanarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.

Tiyatro oyuncusu Aylin Kontente Kul’da sosyal medya hesabından 10 Kasım paylaşımı yaptı. Ünlü oyuncu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ‘Tatlı dillim güler yüzlüm’ şarkısı ile oluşturulmuş video ile andı.

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'da sosyal medya hesabından 10 Kasım paylaşımı yaptı. Doğulu, "Umudu, omuz omuza durup aynı geleceği düşlemeyi, bir düşün imkansız olmadığını öğrendik seninle! İmkansızı başardığına şahit olduk, her geçen gün yeniden hayran olduk. Şimdilerde umutsuzluğa kapılırsak umut, imkansıza doğan bir güneş, özgürlüğe vurulan tüm zincirlere direnişsin. Her geçen gün daha çok özlüyoruz Atam ♥️" yazarak videolu paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu Demet Akbağ'da Instagram hesabından videolu 10 Kasım paylaşımı yaptı.

Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları binlerce beğeni ve yorum aldı