10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ünlülerin 10 Kasım paylaşımları. Hangi ünlü hangi mesajı attı

Ünlülerin 10 Kasım paylaşımları. Hangi ünlü hangi mesajı attı

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. Yıldönümünde andı. Ünlülerin 10 Kasım paylaşımı dikkat çekti.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 12:28
Takip Et

Hangi ünlü hangi mesajı attı Ünlülerin10 Kasım paylaşımları

Ünlülerin 10 Kasım paylaşımları. Hangi ünlü hangi mesajı attı
+
Aa
-

Ünlü şarkıcı Tarkan sosyal medya hesabından 10 Kasım paylaşımı yaptı. Şarkıcı ‘unutmamalı’ şarkısı ile Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı yaptı. Tarkan’ın ‘unutmamalı’ paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Oyuncu Yılmaz Erdoğan’da Instagram hesabından 10 Kasım paylaşımı yapan ünlüler arasında yer aldı. Erdoğan, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.” sözleri ile Ulu Önder Atatürk’ü andı
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say sosyal medya hesabından “Cesur ve aydın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü şükranla anıyoruz. İzindeyiz.” yazarak 10 Kasım paylaşımında bulundu. 
 
Ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz 10 Kasım’ı kızının söylediği şarkı ile sosyal medya hesabından andı. Özoğuz o anları “Selinden Atamıza Aşk İle :)” sözleri ile paylaştı.
 

 Şarkıcı Murat Boz’da sosyal medya hesabından 10 Kasım paylaşımı yapan ünlüler arasında yer aldı.  Boz Instagram hesabından, “Özlüyorum seni Ata’m. Çok özlüyorum.” ifadelerini kullanarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.

 

 Tiyatro oyuncusu Aylin Kontente Kul’da sosyal medya hesabından 10 Kasım paylaşımı yaptı. Ünlü oyuncu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ‘Tatlı dillim güler yüzlüm’ şarkısı ile oluşturulmuş video ile andı.

 Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'da sosyal medya hesabından 10 Kasım paylaşımı yaptı. Doğulu, "Umudu, omuz omuza durup aynı geleceği düşlemeyi, bir düşün imkansız olmadığını öğrendik seninle! İmkansızı başardığına şahit olduk, her geçen gün yeniden hayran olduk. Şimdilerde umutsuzluğa kapılırsak umut, imkansıza doğan bir güneş, özgürlüğe vurulan tüm zincirlere direnişsin. Her geçen gün daha çok özlüyoruz Atam ♥️" yazarak videolu paylaşım yaptı.

 

 Ünlü oyuncu Demet Akbağ'da Instagram hesabından videolu 10 Kasım paylaşımı yaptı.

 Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları binlerce beğeni ve yorum aldı

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
1
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
2
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
3
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
4
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
5
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Tansiyondan böbrek taşlarına kadar iyi gelmediği şey yok. O ilimizin gözde meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor
6
﻿Tansiyondan böbrek taşlarına kadar iyi gelmediği şey yok. O ilimizin gözde meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor
﻿Tansiyondan böbrek taşlarına kadar iyi gelmediği şey yok. O ilimizin gözde meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
7
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da
﻿Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan EYT tarihi ile ilgili açıklama
﻿Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan EYT tarihi ile ilgili açıklama
﻿Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan EYT tarihi ile ilgili açıklama
﻿Köpekler 3 koyunu parçaladı, çoban canını zor kurtardı
﻿Köpekler 3 koyunu parçaladı, çoban canını zor kurtardı
﻿Köpekler 3 koyunu parçaladı, çoban canını zor kurtardı
﻿Bursa'daki yangın faciasında kahreden detay!
﻿Bursa'daki yangın faciasında kahreden detay!
﻿Bursa'daki yangın faciasında kahreden detay!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.