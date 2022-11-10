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Tarlada Ata'ya saygı duruşu

Türkiye'de hayat saat 09'u 5 geçe durdu. Mustafa Kemal Atatürk’ün 84. ölüm yıldönümü nedeniyle maden işçileri, inşatta çalışan işçiler ve zeytin toplayan köylü kadınlar saat 09.05’i gösterdiğinde Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 12:08
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Tarlada çalışan köylü kadınlardan Ata'ya saygı duruşu

Tarlada Ata'ya saygı duruşu
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Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 84. yıl dönümünde tüm dünyada saygı, sevgi ve minnetle anılıyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 84. ölüm yıldönümü dolayısıyla Bursa'daki zeytin toplayan köylü kadınlar, Karabük, Zonguldak ve Bartın’daki maden işçileri, yol inşaatı işçileri, trafikteki vatandaşlar saat 09.05’i gösterdiğinde Atatürk’e saygı duruşunda bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 84. ölüm yıldönümü dolayısıyla Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nde anma programı düzenlendi. Bayraklar yarıya indirildi, Atatürk büstü önüne çelenk bırakıldı.

MADENCİLERDEN VE İNŞAAT İŞÇİLERİNDEN ATA'YA SAYGI DURUŞU

Saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. Maden işçileri saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı’nı okuyarak Ata’sını andı.

İşçiler törenin ardından çalışmak üzere maden ocağına girdi.

10 Kasım Atatürk’ü anma programında çalan sirenlerle birlikte Bartın’da Karadeniz Sahil Yolu 
Projesinde çalışan inşaat işçileri de saygı duruşunda bulundu.

Karadeniz Sahil Yolu projesi içerisinde Bartın-Kastamonu güzergahında devam eden yol inşaatında çalışan inşaat işçileri, 10 Kasım’da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak üzere işlerine ara vererek çalan sirenlere saygı duruşunda bulunarak eşlik ettiler.

Karabük’te ise, sirenlerin çalması ile birlikte trafikte araçlarından inen sürücüler ile, cadde üzerindeki yürüyen vatandaşlar ile polisler 2 dakikalık saygı duruşundu bulundu.

TARLADAKİ KADINLAR SAAT 09'U 5 GEÇE AĞAÇLARIN ÜZERİNDEN İNDİ

Bursa'da saat 09.05'te hayat durdu. Vatandaşlar araçlarından inip saygı duruşunda bulundu. İznik ilçesinde de zeytin toplayan köylü kadınlar da ağaçların üzerinden inip saygı duruşunda bulundu.

 

 

Bursa'da vatandaşlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı dolayısıyla saat 09.05'te Atatürk heykelinin önü başta olmak üzere şehrin her noktasında anma gerçekleştirdi. Sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Atatürk heykelinin önünde İstiklal Marşı okunması ve çelenk koyulmasının ardından tören sona erdi.

 

 

Okuluna giderken 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunan bir kızın güvercinlerle aynı karedeki fotoğrafı da dikkat çekti.

Öte yandan İznik ilçesinde de zeytin toplayan köylü kadınlar da ağaçlardan inerek saygı duruşunda bulundu. Görevlilerin "dikkat" uyarısı ve sirenlerin çalmasıyla zeytin ağaçlarından inen köylü kadınlar tarlada saygı duruşunda bulundu. Vatandaşlar tüm şehit ve gazileri anıp fatiha okudular.


(Kaynak: İHA) 

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Merve
10.11.2022 12:37
Bu günleri ulu önderimiz atatürk e borçluyuz ilelebet yolundan gideceğiz mekanın cennet olsun rahat uyu atam ne mutlu türküm diyene  
 
Doğrucu
10.11.2022 12:36
Atatürk'ü Yüce Allah'a, her şeyi Atatürk'e borçluyuz!  
 
ghost
10.11.2022 12:24
silemezler gönlümden ne aşkını ne seni !! allahın rahmeti her daim üzerine olsun Atam en büyük Türk Mustafa Kemal ATATÜRK ., ne mutlu Türküm diyene  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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