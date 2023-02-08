8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Orhan Uğuroğlu Erdoğan'a seslendi: Ayıptır yahu

Orhan Uğuroğlu Erdoğan'a seslendi: Ayıptır yahu

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin üzerinden 3 gün geçtikten sonra deprem bölgesine giden Erdoğan, depremzedelere başsağlığı ve şifa dilemedi. Gazeteci Orhan Uğuroğlu bu duruma tepkisini gösterdi: Ayıptır, günahtır yahu...

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 16:31
Takip Et

Orhan Uğuroğlu Erdoğan'a seslendi

Orhan Uğuroğlu Erdoğan'a seslendi: Ayıptır yahu
+
Aa
-

On binlerce kişi depremde enkaz altında, hayatta kalma mücadelesine devam ederken, bölgede arama kurtarma faaliyetleri de devam ediyor. Depremin üçüncü gününde bölgeye gelen Erdoğan, "Her ailemize 10 bin lira yardım yapmayı planladık. Bugün daha rahatız, yarın daha da rahat olacağız, sonraki gün daha da rahat olacağız." dedi.

Yaptığı açıklamalarda depremzedeler için başsağlığı ve şifa dilemeyen Erdoğan'a, Gazeteci Orhan Uğuroğlu sosyal medya hesabından seslendi. Uğuroğlu Twitter'da paylaştığı mesajda; ''hayatlarını kaybedenler için maalesef 'Allah rahmet eylesin' demedi. Yakınlarına, 'Başsağlığı' dilemedi. 'Yaralılara şifa diliyorum' demedi. Ayıptır, günahtır yahu...'' dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Emekli
8.02.2023 16:40
Trumptur yoktu. O ancak okuyarak konuşur  
 
AHMET
8.02.2023 16:34
tetikçilikte son nokta allah seni bildiği gibi yapsın  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
1
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
2
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
3
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
4
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
5
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
6
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
7
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
﻿Dünyanın en pahalı 5 elektrikli otomobili belli oldu
﻿Dünyanın en pahalı 5 elektrikli otomobili belli oldu
﻿Dünyanın en pahalı 5 elektrikli otomobili belli oldu
﻿Deprem bölgesinde ekonomi ne durumda. Sanayicilerin istekleri var
﻿Deprem bölgesinde ekonomi ne durumda. Sanayicilerin istekleri var
﻿Deprem bölgesinde ekonomi ne durumda. Sanayicilerin istekleri var
﻿Mehmetçik küçük kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı
﻿Mehmetçik küçük kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı
﻿Mehmetçik küçük kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı
﻿Karın İstanbul'u terk edeceği tarih belli oldu
﻿Karın İstanbul'u terk edeceği tarih belli oldu
﻿Karın İstanbul'u terk edeceği tarih belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.