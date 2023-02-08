Orhan Uğuroğlu Erdoğan'a seslendi: Ayıptır yahu

On binlerce kişi depremde enkaz altında, hayatta kalma mücadelesine devam ederken, bölgede arama kurtarma faaliyetleri de devam ediyor. Depremin üçüncü gününde bölgeye gelen Erdoğan, "Her ailemize 10 bin lira yardım yapmayı planladık. Bugün daha rahatız, yarın daha da rahat olacağız, sonraki gün daha da rahat olacağız." dedi.

Yaptığı açıklamalarda depremzedeler için başsağlığı ve şifa dilemeyen Erdoğan'a, Gazeteci Orhan Uğuroğlu sosyal medya hesabından seslendi. Uğuroğlu Twitter'da paylaştığı mesajda; ''hayatlarını kaybedenler için maalesef 'Allah rahmet eylesin' demedi. Yakınlarına, 'Başsağlığı' dilemedi. 'Yaralılara şifa diliyorum' demedi. Ayıptır, günahtır yahu...'' dedi.